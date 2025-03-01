Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH S.F.Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Công Ty TNHH S.F.Express
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Công Ty TNHH S.F.Express

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH S.F.Express

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Pico Cộng Hòa, 20 Cộng Hòa, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ phòng ban trong các công việc hàng ngày.
Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn của quản lý.
Tham gia vào các dự án thực tế để phát triển kỹ năng chuyên môn.
Hỗ trợ xử lý tài liệu, báo cáo và các công việc liên quan.
Học hỏi và làm quen với quy trình làm việc tại công ty.
Làm việc với tài liệu hoặc giao tiếp bằng tiếng Anh/Trung khi cần thiết.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, có thể làm việc full-time.
Chủ động, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Ưu tiên thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).

Tại Công Ty TNHH S.F.Express Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 2 Tr - 3 Tr VND
Thời gian làm việc: 8h30 -18h từ thứ Hai đến thứ Sáu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, nhiệt tình.
Được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao theo lộ trình.
Cơ hội phát triển lên nhân viên chính thức.
Địa điểm làm việc: Pico Cộng Hòa, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH S.F.Express

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 45, Đường Ngô Đức Kế - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

