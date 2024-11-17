Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Kiến Hưng Luxury, P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng tiềm năng của Công ty qua Page, Hotline hoặc Lãnh đạo Công ty cung cấp data (60% - 70% data do Công ty cung cấp);

Chủ động tìm kiếm khách hàng (30% - 40% do NVKD tự tìm kiếm) có nhu cầu về thiết kế thi công bể bơi hoặc mua bán, cung cấp lắp đặt thiết bị bể bơi các dự án: biệt thự, khách sạn, homestay,...;

Phối hợp cùng bộ phận thiết kế, kỹ thuật để gặp gỡ, khảo sát, đo đạc, giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế và thi công bể bơi của Công ty;

Lập báo giá thiết kế thi công bể bơi và cung cấp lắp đặt thiết bị bể bơi gửi khách hàng;

Soạn thảo hợp đồng, đàm phán, ký hợp đồng với khách hàng;

Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng;

Quản lý mối quan hệ khách hàng và chăm sóc khách hàng;

Phối hợp với các bộ phận để theo dõi và bám sát việc thực hiện hợp đồng cho đến khi hoàn thiện công trình cho khách hàng và hoàn tất thanh toán;

Lập báo cáo và gửi lên Giám đốc kết quả bán hàng, doanh số hàng tuần, hàng tháng, hàng quý;

Xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo lên cấp trên khi cần thiết.

Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các chiến lược kinh doanh của Công ty;

Quản lý và khai thác triệt để cơ sở dữ liệu khách hàng được Công ty cung cấp;

Thu thập thông tin về thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TBP/Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến Kinh doanh, Tiếp thị các ngành hàng Xây dựng, Kỹ thuật, Thiết bị,..

Biết lái xe ô tô.

Thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Từ 20.000.000đ/tháng trở lên (Lương cơ bản 9 triệu/tháng + PC + Chiết khấu %)

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến;

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước;

Tham gia du lịch, teambuilding hàng năm cùng Công ty;

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty;

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

Đánh giá đúng năng lực và có lộ trình thăng tiến, chính sách tăng lương, thưởng hàng năm;

Thưởng lễ, tết và lương tháng 13 theo quy định Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin