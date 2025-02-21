Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 70 Triệu

Mức lương 25 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bcons Tower, 176/1 - 3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 70 Triệu

NHẬN DATA CÔNG TY CẤP 100%TƯ VẤN (QUA ĐIỆN THOẠI) CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN DÀNH CHO TRẺ EM VỚI GIÁO VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI:

NHẬN DATA CÔNG TY CẤP 100%

1. Tư vấn về chương trình, mục tiêu đào tạo, lộ trình học với phụ huynh qua điện thoại hoặc trực tuyến (KHÔNG đi thị trường):

- Tư vấn về hình thức đào tạo, lợi thế và điểm khác biệt;

- Tư vấn về chương trình, gửi bài kiểm tra đầu vào và lộ trình học tập cho phụ huynh;

- Tư vấn về lộ trình đào tạo, cam kết đào tạo;

- Thuyết phục phụ huynh đăng ký hay gia hạn đăng ký;

- Thực hiện hợp đồng đào tạo và đàm phán.

2. Phối hợp với các phòng ban liên quan đảm bảo học viên học tập hiệu quả:

- Tiếp nhận, phối hợp với phòng Học vụ, Vận hành để đảm bảo phản hồi các yêu cầu của học viên sớm và hiệu quả;

- Ghi nhận góp ý của học viên và phản ánh, phối hợp để xử lý.

Với Mức Lương 25 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 22 - 30 tuổi;

- Có laptop cá nhân;

- Giọng nói rõ ràng, không bị các khuyết tật khi phát âm (nói ngọng, nói lắp ...);

- Kinh nghiệm ở vị trí telesales tại các trường đào tạo, công ty bảo hiểm, ngân hàng...;

- Tự tin, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc;

- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao; Có thể tăng ca để hoàn thành công việc;

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn các sản phẩm giáo dục, thương mại điện tử.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng cố định 6.000.0000 - 7.500.000 VNĐ(tùy theo năng lực, không bị ảnh hưởng bởi KPI) + Hoa hồng (6%/đơn hàng): Tổng thu nhập từ 25,000,000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

- Thử việc (2 tháng) 100% lương cứng + hoa hồng trên đơn phát sinh (6%/đơn hàng)

- Công ty cung cấp data (100% từ marketing, không đi thị trường)

- Thưởng thi đua hàng tháng;

- Lương tháng thứ 13 (phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty);

- Review lương hằng năm;

- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết, hiếu, hỷ theo luật lao động;

- Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm;

- Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty về đào tạo trực tuyến (e-learning) năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin