Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng + Hoa hồng doanh số. Được đào tạo chuyên sâu về ngành logistics và kỹ năng bán hàng. Cơ hội thăng tiến trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định của pháp luật. Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch cùng công ty., Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới có nhu cầu về dịch vụ logistics (vận tải, kho bãi, khai báo hải quan, v.v.).

Chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tư vấn giải pháp logistics phù hợp, báo giá dịch vụ, đàm phán hợp đồng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dịch vụ được thực hiện tốt nhất.

Theo dõi đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh và hỗ trợ khách hàng.

Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, ưu tiên chuyên ngành liên quan đến logistics, xuất nhập khẩu, kinh tế.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực logistics hoặc sales B2B là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Chịu được áp lực công việc, có tinh thần cầu tiến và chủ động trong công việc.

Thành thạo vi tính văn phòng, tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT

