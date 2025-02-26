Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 5, Tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Số lượng: 03

Địa điểm: Lầu 5, Tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

* Mô tả công việc:

1. Tư vấn và chuẩn bị hồ sơ cho khách hàng.

2. Sáng tạo nội dung, tạo các video hấp dẫn trên các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok, Facebook và YouTube… nâng cao thương hiệu cá nhân của bạn và đóng góp vào hình ảnh của công ty, từ đó thu hút khách hàng tiềm năng và chốt hợp đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học Vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học và thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

2. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các khách hàng trong các lĩnh vực: đầu tư định cư, tư vấn du học, bất động sản nước ngoài, bảo hiểm, ngân hàng hoặc các dịch vụ liên quan khác.

3. Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp trên mọi nền tảng, bao gồm điện thoại, tin nhắn, email, và giao tiếp trực tiếp.

4. Thuyết phục và giải quyết vấn đề tốt, sử dụng lưu loát Tiếng Việt.giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế.

5. Có kĩ năng chỉnh sửa và sản xuất video cơ bản. Tạo ra video có nội dung định cư, di trú phù hợp để thu hút khách hàng.

6. Đáp ứng tiêu chí về việc quay và đăng video cá nhân đều đặn trên các nền tảng truyền thông xã hội, tạo ảnh hưởng trên các trang mạng xã hội.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương cố định hàng tháng + hoa hồng cao trên mỗi hợp đồng.

2. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe (Bảo Hiểm Bảo Minh) và bảo hiểm thất nghiệp tuân thủ theo luật lao động.

3. Phép hàng năm gồm 12 ngày nghỉ phép, bao gồm ngày nghỉ ốm và các khoản nghỉ khác theo quy định của luật lao động.

* Chi Tiết:

- Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy, từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều,(nghỉ trưa 1 tiếng).

Lưu ý: chỉ các ứng viên đủ điều kiện sẽ được liên hệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin