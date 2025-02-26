Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN POSIDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POSIDO
Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: không giới hạn Bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác. Lương tháng 13 + du lịch hàng năm cùng công ty., Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đồng phục theo yêu cầu, bao gồm đồng phục công sở, đồng phục sự kiện, và các sản phẩm chuyên biệt khác.
Phối hợp với bộ phận thiết kế để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu và tiêu chuẩn của khách hàng.
Theo dõi, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trong quá trình sản xuất và giao hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp.
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POSIDO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 30 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POSIDO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
