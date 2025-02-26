Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN POSIDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN POSIDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN POSIDO
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN POSIDO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POSIDO

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: không giới hạn Bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác. Lương tháng 13 + du lịch hàng năm cùng công ty., Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đồng phục theo yêu cầu, bao gồm đồng phục công sở, đồng phục sự kiện, và các sản phẩm chuyên biệt khác.
Phối hợp với bộ phận thiết kế để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu và tiêu chuẩn của khách hàng.
Theo dõi, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trong quá trình sản xuất và giao hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POSIDO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 30 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POSIDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN POSIDO

CÔNG TY CỔ PHẦN POSIDO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 21/6 Lê Thị Hà, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

