Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN POSIDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: không giới hạn Bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác. Lương tháng 13 + du lịch hàng năm cùng công ty., Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đồng phục theo yêu cầu, bao gồm đồng phục công sở, đồng phục sự kiện, và các sản phẩm chuyên biệt khác.

Phối hợp với bộ phận thiết kế để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu và tiêu chuẩn của khách hàng.

Theo dõi, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trong quá trình sản xuất và giao hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 30 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

