Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH AICE YUMMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Khai thác và tìm kiếm khách hàng mới trong khu vực.

2. Nghiên cứu và khảo sát các khu vực có các khách hàng tiềm năng.

3. Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ và sản phẩm.

4. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.

5. Báo giá sản phẩm và các chương trình khuyến mãi đến khách hàng.

6. Tiếp nhận và hỗ trợ lên đơn đặt hàng cho khách hàng có nhu cầu mua hàng hằng ngày.

7. Thực hiện các báo cáo khác theo định kỳ và đột xuất (nếu có).

8.Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý.

Thời hạn thử việc: 2 tháng