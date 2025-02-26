Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 74 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Hỗ trợ nhập hàng, lưu kho hàng hoá, sắp xếp hàng hóa trong kho.
Có thể làm ca luân phiên theo sự sắp xếp của cửa hàng trưởng
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ, ngoại hình ưa nhìn
Có kinh nghiệm bán hàng, hiểu biết về ngành nội thất là điểm cộng.
Trung thực, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Cẩn thận, tỉ mỉ, thẩm mỹ cao
Kỹ năng tư vấn, chốt đơn
Có kỹ năng văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 6-9tr + % doanh số
Tổng thu nhập: 10-15tr
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện;
Thưởng hàng năm theo doanh số;
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động;
Thưởng các ngày lễ tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
