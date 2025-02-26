Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 74 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Hỗ trợ nhập hàng, lưu kho hàng hoá, sắp xếp hàng hóa trong kho.

Có thể làm ca luân phiên theo sự sắp xếp của cửa hàng trưởng

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, ngoại hình ưa nhìn

Có kinh nghiệm bán hàng, hiểu biết về ngành nội thất là điểm cộng.

Trung thực, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Cẩn thận, tỉ mỉ, thẩm mỹ cao

Kỹ năng tư vấn, chốt đơn

Có kỹ năng văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6-9tr + % doanh số

Tổng thu nhập: 10-15tr

Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện;

Thưởng hàng năm theo doanh số;

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động;

Thưởng các ngày lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.