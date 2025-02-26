Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nautical Logistics Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 42/37 - 38 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vận chuyển đường biển, đường hàng không quốc tế, vận chuyển containers nội địa phục vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ hải quan

- Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng, tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ giao nhận, vận chuyển, hàng hóa XNK, dịch vụ Logistics

- Phát triển mạng lưới khách hàng mới và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện tại.

- Theo dõi, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trinh cung cấp dịch vụ.

- Kết hợp làm việc với các bộ phận khác để đảm bảo hiệu quả công việc

- Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận đề ra.

- Quảng bá thương hiệu, thiết lập và duy trì quan hệ giữa công ty và khách hàng.

- Lập kế hoạch, lộ trình phát triển sales theo từng giai đoạn.

- Cập nhật các quy định mới về xuất nhập khẩu, thuế, hải quan...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Đại Học/Cao Đẳng liên quan về Logistics như Đại Học Ngoại thương; Cao Đẳng Kinh tế đối ngoại; Đại Học Giao thông Vận tải, …

- Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên, ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu/ Logistics, marketing, sale.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Nautical Logistics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cao không giới hạn.

- Ứng viên có nhiều kinh nghiệm Sales logistics có thể được offer vị trí leader

- Được thưởng vào dịp Lễ, Tết, tháng 13 (tối thiểu là 15 tháng lương/năm).

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao Động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nautical Logistics Việt Nam

