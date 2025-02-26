Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 03 Nguyễn Thế Lộc, Phú Nhuận - Tòa CT2, C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội - 55 Hồ Văn Thanh, Mỹ Trà, cao Lãnh, Đồng Tháp - Lô C7 đường số 3 KDC Hiệp Phát 2 phường Hiệp Thành tp Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương - Số nhà G38 khu dân cư tân phong, p tân phong, biên hoà Đồng Nai - Số 41, hẻm 71, đường cmt8, phường Hiệp Ninh, tp Tây Ninh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trực tiếp các trường Tiểu học, THCS về các chương trình giáo dục của công ty.( Data công ty cung cấp).

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới

- Quản lý, chăm sóc khách hàng trực tiếp và qua điện thoại

-Nhận và chuyển thông tin phản hồi của khách hàng cho các bộ phận có liên quan kịp thời, chính xác.

- Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động tư vấn nhằm đạt chỉ tiêu được giao.

- Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng tư vấn.

- Thực hiện các công tác khác khi được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Giáo dục, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn tuyển sinh hoặc dịch vụ khách hàng, sales, tư vấn.

- Từ 23-36 tuổi.

- Hiểu biết về các chương trình đào tạo hoặc các hệ thống giáo dục quốc tế là một lợi thế.

- Di chuyển tốt bằng xe máy cá nhân.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.

-Thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ quản lý khách hàng.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

- Tận tâm, kiên nhẫn và cẩn thận khi làm việc với khách hàng.

- Khả năng học hỏi nhanh, chủ động trong công việc.

- Định hướng dịch vụ khách hàng tốt và mong muốn giúp đỡ người khác.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13 - 17 triệu VND

- Lương cứng không phụ thuộc doanh số

- Mức lương: Lương cứng: 13.000.000 -17.000.0000 đồng + Thưởng doanh số.

- Thử việc nhận 85% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin