Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 03 Nguyễn Thế Lộc, Phú Nhuận

- Tòa CT2, C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- 55 Hồ Văn Thanh, Mỹ Trà, cao Lãnh, Đồng Tháp

- Lô C7 đường số 3 KDC Hiệp Phát 2 phường Hiệp Thành tp Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

- Số nhà G38 khu dân cư tân phong, p tân phong, biên hoà Đồng Nai

- Số 41, hẻm 71, đường cmt8, phường Hiệp Ninh, tp Tây Ninh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trực tiếp các trường Tiểu học, THCS về các chương trình giáo dục của công ty.( Data công ty cung cấp).
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới
- Quản lý, chăm sóc khách hàng trực tiếp và qua điện thoại
-Nhận và chuyển thông tin phản hồi của khách hàng cho các bộ phận có liên quan kịp thời, chính xác.
- Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động tư vấn nhằm đạt chỉ tiêu được giao.
- Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng tư vấn.
- Thực hiện các công tác khác khi được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Giáo dục, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn tuyển sinh hoặc dịch vụ khách hàng, sales, tư vấn.
- Từ 23-36 tuổi.
- Hiểu biết về các chương trình đào tạo hoặc các hệ thống giáo dục quốc tế là một lợi thế.
- Di chuyển tốt bằng xe máy cá nhân.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.
-Thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ quản lý khách hàng.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
- Tận tâm, kiên nhẫn và cẩn thận khi làm việc với khách hàng.
- Khả năng học hỏi nhanh, chủ động trong công việc.
- Định hướng dịch vụ khách hàng tốt và mong muốn giúp đỡ người khác.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13 - 17 triệu VND
- Lương cứng không phụ thuộc doanh số
- Mức lương: Lương cứng: 13.000.000 -17.000.0000 đồng + Thưởng doanh số.
- Thử việc nhận 85% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

