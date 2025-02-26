Tuyển Nhân viên kinh doanh NNC Scientific Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận Bình Thạnh
- Lương tháng cố định tùy theo năng lực ++ lương doanh số, thưởng theo từng Quý + thưởng cuối năm, công ty sẽ tạo môi trường tốt nhất cho các bạn phát huy hết khả năng của mình.
- Được hướng dẫn, rèn luyện mọi kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu.
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của Luật Lao động hiện hành và các ưu đãi khác trong quy định của công ty.
- Được thưởng trong các dịp lễ trong năm, tham gia du lịch công ty, team building ...

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Giới thiệu sản phẩm của công ty đến các phòng thí nghiệm trên toàn quốc.

- Tham gia lập kế hoạch kinh doanh, chào hàng, tiếp thị giới thiệu sản phẩm đến các khách hàng.

- Củng cố & phát triển mối quan hệ hợp tác với hệ thống khách hàng hiện tại của công ty.

- Nắm bắt tốt thông tin thị trường của dòng sản phẩm mình phụ trách như thông tin về khách hàng đối thủ cạnh tranh thị trường thị phần của sản phẩm.

- Lập kế hoạch triển khai chiến lược phát triển sản phẩm do quản lý đưa xuống: mở rộng địa bàn, phát triển doanh số sản phẩm...

- Phối hợp với các bộ phận khác cùng giải quyết yêu cầu, hỗ trợ khách hàng sau bán hàng.

- Báo cáo công việc theo quy định của công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- “Chăm chỉ - Trung thực - Thái độ quan trọng hơn trình độ” chỉ cần bạn nghiêm túc muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực thương mại hóa chất vật tư phòng thí nghiệm, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn phát triển.

- Có khả năng học hỏi, suy đoán giải quyết vấn đề độc lập, có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh phòng Lab là một lợi thế lớn.

- Có trách nhiệm với nghề nghiệp, có khả năng tự tìm hiểu, làm việc độc lập cao.

- Trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến hóa học, sinh học, công nghệ sinh học ... có kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm hóa phân tích, phòng thí nghiệm sinh học, QC , RD, các thiết bị HPLC, MS, NMR là một lợi thế.

- Có khả năng đi công tác gặp gỡ khách hàng ở tỉnh

Tại NNC Scientific Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 15 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NNC Scientific Co., Ltd

