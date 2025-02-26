Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ HV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: thỏa thuận theo năng lực + hoa hồng cao đến 30% - Thưởng các ngày lễ, ... Quà Tết, quà trung thu... - Thưởng lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh khi công ty đạt mục tiêu - Tham gia BHXH khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc - Chế độ phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước, tổ chức du lịch thường niên cho nhân sự mỗi năm - Có cơ hội tham gia các hội nghị, triển lãm quốc tế ngành Logistics.... - Hỗ trợ đào tạo chuyên môn. - Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiệ, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

- Tìm kiếm và chốt khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng xuất/nhập khầu hang hóa.

- Lập danh sách khách hàng mục tiêu (Lead), và phân loại tiềm năng ưu tiên theo định hướng của công ty.

- Phát triển hệ thống khách hàng của mình để đạt chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận đề ra.

- Chào giá và thuyết phục khách hàng, lập dự thảo hợp đồng, cân đối giá mua/giá bán và phạm vi cung cấp cho khách hàng.

- Phối hợp làm việc với các bộ phận khác trong công ty để theo dõi, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng đảm bảo hiệu quả công việc.

- Báo cáo kết quả làm việc cho quản lý theo ngày/tuần/tháng/năm.

- Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành XNK, ngoại thương, quản trị kinh doanh.

- Nắm vững kiến thức xuất nhập khẩu, logistics.

- Kỷ luật, cẩn thận, năng động, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc và quan tâm đến người khác.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, giải quyết vấn đề, thành thạo vi tính văn phòng.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Kỹ năng bán hàng, chốt đơn hàng tốt.

- Độ tuổi từ 25 tuổi đến 34 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ HV Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 40 - 50 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ HV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin