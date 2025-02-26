Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO QMH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO QMH
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO QMH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO QMH

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Một năm tăng lương 1 lần hoặc tăng đột xuất nếu đạt hiệu quả Công việc Được đào tạo nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn một cách bài bản và hoàn toàn miễn phí. Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi và bảo hiểm theo quy định của pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức. Thưởng Tết và các ngày Lễ đầy đủ., Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phụ trách tìm kiếm khách hàng và chào bán các hình thức quảng cáo OOH bao gồm: màn hình LED, bảng quảng cáo tấm lớn, hộp đèn, trang trí đèn đường và các khu đô thị, trung tâm thương mại... Nhằm đạt mức doanh số đề ra.
Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, chăm sóc khách hàng sẵn có; phát triển và thiết lập mối quan hệ thân thiết với khách hàng tiềm năng.
Chuẩn bị báo giá, tư vấn và đàm phán với khách hàng.
Quản lý, theo dõi hợp đồng, công nợ và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau hợp đồng.
Lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý theo phạm vi được phân bổ.
Báo cáo danh thu, tiến độ thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt.
Nắm bắt các hoạt động của đối tác, đối thủ trên thị trường và báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp
Hợp tác làm việc với bộ phận phát triển dự án, bộ phận sản xuất nhằm mang lại dịch vụ quảng cáo tốt nhất cho khách hàng.
Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh có liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp
Báo cáo công việc cho cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh Tế, Ngoại Thương, QTKD, Marketing,...
Đã từng làm nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng các sản phẩm mà mình yêu thích liên quan đến ngành nghề Công ty QMH.
Sử dụng thành thạo Word, Excel.
Chi tiết, cẩn thận, khả năng phân tích tốt, trang nhã nhẹ nhàng có tính thuyết phục trong giao tiếp.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Làm việc có kế hoạch và thích nghi tốt.
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm lâu năm trong mảng quảng cáo, từng cộng tác or làm việc với các Công ty quảng cáo trong và ngoài nước như: Goldsun media; Chicilon Media; Unique; Đất Việt,.....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO QMH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO QMH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO QMH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO QMH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

