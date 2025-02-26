Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LUXEMALT DISTRIBUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí này cần tuyển các Quản lý phụ trách theo kênh, vùng như sau:

01 Quản lý kênh MOFT (toàn quốc, based in HCM)

01 Quản lý vùng Khu vực Miền Bắc (based in Hà Nội)

01 Quản lý vùng Khu vực Miền Trung (based in Nha Trang/Đà Nẵng)

CÔNG VIỆC CHÍNH:

- Quản lý và phát triển đội ngũ; Chuẩn bị dự báo doanh số khu vực; thiết lập mục tiêu trong các lĩnh vực như phân phối, khối lượng bán hàng và theo dõi hiệu suất của nhóm so với các mục tiêu này.

- Chuẩn bị PJP hàng tháng cho nhóm bán hàng và theo dõi để đảm bảo định tuyến thị trường hiệu quả.

- Phân tích báo cáo bán hàng và phát triển chiến lược bán hàng hiệu quả và kế hoạch bán hàng để đạt được mục tiêu bán hàng của công ty.

- Lên kế hoạch, Thực hiện và Theo dõi các hoạt động kích hoạt dựa trên cả mục tiêu cố định cũng như mục tiêu khuyến mại.

- Mang lại kết quả bằng cách xây dựng một nhóm hướng đến hiệu suất, hướng đến khách hàng và có trách nhiệm.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo chi phí hoạt động hiệu quả bằng cách kiểm soát chi phí và theo dõi ngân sách bán hàng của Khu vực được giao.

- Phát triển và cải thiện năng lực của lực lượng bán hàng bằng cách lập kế hoạch các chương trình phát triển kỹ năng như đào tạo bán hàng, đào tạo quản lý quan hệ khách hàng, đào tạo giải quyết vấn đề, v.v.

- Phát triển khả năng hiển thị và hoạt động của kênh phụ trách để tối đa hóa khả năng hiển thị và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng trong kênh.

- Hiểu các chiến lược & mục tiêu về danh mục, danh mục đầu tư và thương hiệu và kết hợp chúng vào kế hoạch Tiếp thị thương mại.

- Cung cấp thông tin thương mại, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và thông tin thị trường cho nhóm và phối hợp để phát triển các hoạt động tiếp thị và khuyến mại sẽ được triển khai cho kênh phụ trách..

- Đảm bảo đạt được các KPI và mục tiêu bán hàng hàng tháng theo thỏa thuận với ban quản lý.

- Chịu trách nhiệm báo cáo tất cả các hoạt động bán hàng hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với tất cả người mua/khách hàng.

- Thực hiện các chuyến thăm thị trường thường xuyên. Kiểm tra cửa hàng để đảm bảo khả năng hiển thị sản phẩm, khả năng nhận diện thương hiệu theo các thỏa thuận hoặc chiến dịch khuyến mại. Đảm bảo chia sẻ thông tin cập nhật về công ty, chương trình khuyến mãi và thông tin sản phẩm mới cho các cửa hàng tương ứng.

- Cung cấp thông tin thương mại, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và thông tin thị trường cho nhóm và phối hợp để phát triển các hoạt động tiếp thị và khuyến mại sẽ được triển khai cho kênh

- Các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có bằng cấp tại lĩnh vực liên quan

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm trong cùng ngành hàng.

- Kiến thức về thương mại và thương hiệu

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

- Kỹ năng đàm phán

- Kỹ năng lập kế hoạch và chủ động giải quyết vấn đề

- Thái độ hiệu quả, tích cực và năng lượng

- Biết tiếng Anh là một lợi thế

- Kỹ năng tin học văn phòng phù hợp

Tại CÔNG TY TNHH LUXEMALT DISTRIBUTION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 20-25tr, cùng chế độ thưởng đa dạng, minh bạch, hợp lý, đảm bảo thu nhập.

- 18 ngày nghỉ phép hàng năm.

- Khám sức khỏe tổng quát hàng năm và bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tư nhân.

- Du lịch hàng năm (trong nước / nước ngoài).

- Môi trường làm việc năng động, chủ động, tập trung vào trao quyền.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUXEMALT DISTRIBUTION

