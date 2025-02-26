Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Mức lương
9 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 6. tòa nhà QTSC9, công viên phần mềm Quang Trung. 02 đường Tô Ký. phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

- Tư vấn thông tin dinh dưỡng của các sản phẩm sữa, tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ đang mang thai, người già và trẻ em.
- Chăm sóc khách hàng, tư vấn, hướng dẫn khách hàng mua sản phẩm.
- Cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống công ty.
- Báo cáo công việc lên cấp trên trực tiếp.
- Data khách hàng tiềm năng có sẵn, SẼ được hỗ trợ từ cấp trên.
- Không đi thị trường, không tìm kiếm khách hàng chỉ làm tại văn phòng.
- Địa điểm làm việc: Tầng 6-7, Tòa nhà Orbital, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chưa có kinh nhiệm sẽ được đào tạo (training đào tạo có trả lương).
- Chăm chỉ, chịu khó, thái độ ham học hỏi, nhiệt huyết.
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm telesales, sales, tư vấn, bán hàng, CSKH, tổng đài viên, call center, phục vụ,... Không nhận sinh viên vướng lịch học.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 từ 8giờ -18 giờ 30, nghỉ cố định Chủ nhật.

Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ phúc lợi siêu xịn: Thử việc 2 tháng nhận 100% lương.
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ. Ngày lễ nghỉ phép hằng năm.
- Lương thưởng tháng 13, 14.
- Du lịch và teambuilding hằng năm.
- Được xét năng lực và tự ứng tuyển ở vị trí cao hơn.
- Chế độ phúc lợi đầy đủ cho các bạn (sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ...).
- Môi trường làm việc siêu chuyên nghiệp: Được đào tạo, hướng dẫn theo quy trình chuyên nghiệp.
- Được hỗ trợ máy tính/laptop, điện thoại và các công cụ làm việc.
- Có khu vực relax, café, căn tin

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, 6 và 7, QTSC Building 1, Lô 34, đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

