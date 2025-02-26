Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 03 Nguyễn Thế Lộc, Phú Nhuận - Tòa CT2, C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội - 55 Hồ Văn Thanh, Mỹ Trà, cao Lãnh, Đồng Tháp - Lô C7 đường số 3 KDC Hiệp Phát 2 phường Hiệp Thành tp Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương - Số nhà G38 khu dân cư tân phong, p tân phong, biên hoà Đồng Nai - Số 41, hẻm 71, đường cmt8, phường Hiệp Ninh, tp Tây Ninh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trực tiếp các trường Tiểu học, THCS về các chương trình giáo dục của công ty.( Data công ty cung cấp).

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới

- Quản lý, chăm sóc khách hàng trực tiếp và qua điện thoại

-Nhận và chuyển thông tin phản hồi của khách hàng cho các bộ phận có liên quan kịp thời, chính xác.

- Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động tư vấn nhằm đạt chỉ tiêu được giao.

- Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng tư vấn.

- Thực hiện các công tác khác khi được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Giáo dục, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn tuyển sinh hoặc dịch vụ khách hàng, sales, tư vấn.

- Từ 23-36 tuổi.

- Hiểu biết về các chương trình đào tạo hoặc các hệ thống giáo dục quốc tế là một lợi thế.

- Di chuyển tốt bằng xe máy cá nhân.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.

-Thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ quản lý khách hàng.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

- Tận tâm, kiên nhẫn và cẩn thận khi làm việc với khách hàng.

- Khả năng học hỏi nhanh, chủ động trong công việc.

- Định hướng dịch vụ khách hàng tốt và mong muốn giúp đỡ người khác.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13 - 17 triệu VND

- Lương cứng không phụ thuộc doanh số

- Mức lương: Lương cứng: 13.000.000 -17.000.0000 đồng + Thưởng doanh số.

- Thử việc nhận 85% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA

