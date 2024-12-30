Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu

Mức lương 3 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh kênh MT có vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì hoạt động kinh doanh tại các kênh bán hàng hiện đại, như siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi, hoặc các nhà bán lẻ lớn.

NHIỆM VỤ/MISSION

• Lập kế hoạch đi thị trường

• Báo cáo kết quả công việc đã lập theo kế hoạch (trưng bày, tình hình hàng hóa, date, đặt hàng, theo dõi đơn hàng, bảng giá, CTKM và bảng KM, thông tin đối thủ cạnh tranh (Nếu có);

• Báo cáo công việc theo tháng (Tổng kết và đánh giá CTKM, cập nhật đối thủ cạnh tranh,...);

• Tham gia họp định kỳ (Trình bày khó khăn và đề xuất các vấn đề cần hỗ trợ...);

• Hỗ trợ giao hàng/nhận hàng, thu hồi/ đổi trả ;

• Thực hiện check in - out khi đến văn phòng và đi thị trường (Nếu đi thị trường luôn thì báo giám sát);

• Thực hiện check in - out tại các cửa hàng đã lập theo kế hoạch;

• Triển khai chăm sóc hàng hóa, đảm bảo trưng bày tại siêu thị không có PG;

• Hỗ trợ, Tạo mối quan hệ với ngành hàng siêu thị;

• Liên hệ bộ phận kho để theo dõi tiến độ giao hàng;

• Góp ý xây dựng kế hoạch phát triển thị trường thông qua ý kiến của người tiêu dùng.

Tốt nghiệp THPT trở lên;

Ít nhất 6 tháng làm việc trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các hệ thống siêu thị và đặc biệt hệ thống CVS;

Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và đàm phán hiệu quả;

Thành thạo các kỹ năng bán hàng, xây dựng mối quan hệ khách hàng và xử lý các tình huống phát sinh;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả;

Kỹ năng tin học cơ bản;

Có hiểu biết sâu sắc về thị trường, đặc điểm của kênh MT và CVS;

Chịu khó, siêng năng, nhanh nhẹn;

Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc tích cực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển:

Cơ hội làm việc trong tập đoàn đa ngành với quy mô lớn;

Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa và con người của đất nước Nhật Bản;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;

Chính sách & phúc lợi:

Mức lương hấp dẫn và cạnh tranh trên thị trường;

Lương tháng 13, Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh;

Quà tặng/ tiền thưởng vào dịp Lễ, Tết, cùng tham gia các chương trình, sự kiện của công ty như; Team building, Year-End Party, Vanlentine’ day, 8/3, 30/4, 2/9, Trung thu, 20/10, Giáng sinh, Sinh nhật hằng tháng cho Nhân viên,...;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,.. phép năm, ốm đau, thai sản,...và các chế độ khác theo Luật lao động;

Được khám và kiểm tra sức khỏe tổng quát, định kỳ hằng năm cho toàn thể nhân viên công ty;

Phúc lợi từ Công đoàn như; tiền mừng cưới, sinh con, thăm hỏi ốm đau, quà Lễ, Tết,...;

Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng Nhật Bản với giá ưu đãi chỉ dành riêng cho nhân viên nội bộ công ty.

Môi trường làm việc:

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo;

Cơ hội phát triển và thăng tiến bản thân;

Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa công ty.

