Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG làm việc tại Tiền Giang thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 5 người

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: 106 Ấp Bắc, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, TP Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Tư vấn bán hàng các sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng tại Showroom.

Thanh toán đơn hàng cho khách hàng trên hệ thống theo quy trình.

Chăm sóc khách hàng và giới thiệu các sản phẩm chương trình cho khách hàng cũ.

Trưng bày, sắp xếp sản phẩm gọn gàng, luôn đảm bảo quầy, kệ,.. luôn gọn gàng, tươm tất.

Chủ động phát triển các kênh bán hàng chủ động khác như: Kênh Online, giới thiệu người thân, bạn bè, phát triển thị trường bên ngoài: hệ cộng tác viên, nhà phân phối, key account, đại lý cá nhân,... nhằm đảm bảo hiệu quả công việc.

Báo cáo công việc trực tiếp cho Quản Lý Chi Nhánh Showroom.

Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Quản Lý Chi Nhánh.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và nhiệt tình khi gặp khách hàng

Đam mê kinh doanh, từ vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến trong công việc

Ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc tại Chi nhánh Showroom chuyên nghiệp, sang tọng

Tham gia đầy đủ BHXH,... theo luật lao động hiện hành.

Hưởng các phúc lợi khác từ công ty

Tham gia buổi đào tạo định kỳ nâng cao kỹ năng, kiến thức tại công ty.

Thưởng Lễ, Tết và các ngày đặc biệt theo chính sách công ty.

Tham gia các hoạt động ngoài giờ: du lịch, từ thiện, tất niên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG

