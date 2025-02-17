Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Thiên Sơn Chi Nhánh Vũng Tàu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Thiên Sơn Chi Nhánh Vũng Tàu
Mức lương
5 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 71 Ba cu, Quận 8
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 9 Triệu
Tư vấn giới thiệu sản phẩm cho khách hàng
Kiểm kê hàng hoá
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Làm xoay ca sáng , chiều
ca sáng từ 8h30 - 15h45, ca chiều từ 14h45 tới 22h
Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 18 -28, đam mê với việc bán hàng
Siêng năng, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó , có tinh thần cầu tiến
Có tinh thần trách nhiệm
Siêng năng, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó , có tinh thần cầu tiến
Có tinh thần trách nhiệm
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Thiên Sơn Chi Nhánh Vũng Tàu Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 5tr3 + thưởng doanh số, thưởng quý
1 tháng off 4 ngày
Tăng lương hàng năm, đóng BHXH, thưởng lễ tết
Được đào tạo kiến thức sản phẩm, nâng cao kỹ năng cứng, mềm
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, chuyên nghiệp
1 tháng off 4 ngày
Tăng lương hàng năm, đóng BHXH, thưởng lễ tết
Được đào tạo kiến thức sản phẩm, nâng cao kỹ năng cứng, mềm
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Thiên Sơn Chi Nhánh Vũng Tàu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI