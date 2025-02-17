Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Thiên Sơn Chi Nhánh Vũng Tàu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 9 Triệu

Mức lương 5 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 71 Ba cu, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 9 Triệu

Tư vấn giới thiệu sản phẩm cho khách hàng

Kiểm kê hàng hoá

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Làm xoay ca sáng , chiều

ca sáng từ 8h30 - 15h45, ca chiều từ 14h45 tới 22h

Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 18 -28, đam mê với việc bán hàng

Siêng năng, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó , có tinh thần cầu tiến

Có tinh thần trách nhiệm

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Thiên Sơn Chi Nhánh Vũng Tàu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 5tr3 + thưởng doanh số, thưởng quý

1 tháng off 4 ngày

Tăng lương hàng năm, đóng BHXH, thưởng lễ tết

Được đào tạo kiến thức sản phẩm, nâng cao kỹ năng cứng, mềm

Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Thiên Sơn Chi Nhánh Vũng Tàu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.