Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Tư vấn đầu tư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn đầu tư Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7 ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

• Tìm kiếm Khách hàng trên data có sẵn, các kênh marketing được quản lý hỗ trợ.
• Tư vấn cho Khách hàng các dự án mà Công ty đang phân phối và phát triển.
• Triển khai kế hoạch bán hàng và các chương trình bán hàng thuộc dự án của Công ty.
• Cung cấp, tư vấn đầy đủ các thông tin về sản phẩm, đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với Khách hàng.
• Kinh doanh các sản phẩm môi giới bất động sản (căn hộ, chung cư cao cấp) của công ty tại TPHCM: Chung cư Lavida Quận 7, Decapella Quận 2, Central Premium Quận 8,....cho thuê văn phòng Các toà nhà tại Quận 1
• Tất cả đều được hỗ trợ bởi Quản lý, Đồng nghiệp, Bộ phận kinh doanh.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến
• Có kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn, kỹ năng chốt hợp đồng với khách hàng...
• Năng động, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
• Vi tính: biết sử dụng vi tính văn phòng.
• Có Máy tính xách tay, xe máy.

Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: Từ 6 triệu đến 12 triệu (Tổng thu nhập hoa hồng có thể từ 15-100tr/tháng)
• Phụ cấp: cao hơn mức bình quân thị trường.
• Thưởng nóng theo cấp luỹ tiến
• Hoa hồng: từ 35-45% doanh thu mang về..
• Phúc lợi toàn diện: Tham gia BHXH, BHYT, BNTN, Lễ, Tết, Sinh nhật, Hiếu, Hỷ,...
• Văn phòng làm việc: 82 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 113 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-6-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job252374
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng
Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Tư vấn đầu tư Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RRC Power Solutions
Tuyển Tư vấn đầu tư RRC Power Solutions làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
RRC Power Solutions
Hạn nộp: 16/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Atx Global
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Atx Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,600 USD
Công Ty TNHH Atx Global
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng
Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Tư vấn đầu tư Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RRC Power Solutions
Tuyển Tư vấn đầu tư RRC Power Solutions làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
RRC Power Solutions
Hạn nộp: 16/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Atx Global
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Atx Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,600 USD
Công Ty TNHH Atx Global
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Thời làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 50 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Thời
85 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY TNHH MANTRA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MANTRA MEDIA
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn đầu tư GELEX Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GELEX Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Tập Đoàn Đất Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Đất Xanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty CP Chứng Khoán Bảo Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Chứng Khoán Bảo Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bản Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bản Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam
Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm