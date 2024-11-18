Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7 ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

• Tìm kiếm Khách hàng trên data có sẵn, các kênh marketing được quản lý hỗ trợ.

• Tư vấn cho Khách hàng các dự án mà Công ty đang phân phối và phát triển.

• Triển khai kế hoạch bán hàng và các chương trình bán hàng thuộc dự án của Công ty.

• Cung cấp, tư vấn đầy đủ các thông tin về sản phẩm, đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với Khách hàng.

• Kinh doanh các sản phẩm môi giới bất động sản (căn hộ, chung cư cao cấp) của công ty tại TPHCM: Chung cư Lavida Quận 7, Decapella Quận 2, Central Premium Quận 8,....cho thuê văn phòng Các toà nhà tại Quận 1

• Tất cả đều được hỗ trợ bởi Quản lý, Đồng nghiệp, Bộ phận kinh doanh.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn, kỹ năng chốt hợp đồng với khách hàng...

• Năng động, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Vi tính: biết sử dụng vi tính văn phòng.

• Có Máy tính xách tay, xe máy.

Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: Từ 6 triệu đến 12 triệu (Tổng thu nhập hoa hồng có thể từ 15-100tr/tháng)

• Phụ cấp: cao hơn mức bình quân thị trường.

• Thưởng nóng theo cấp luỹ tiến

• Hoa hồng: từ 35-45% doanh thu mang về..

• Phúc lợi toàn diện: Tham gia BHXH, BHYT, BNTN, Lễ, Tết, Sinh nhật, Hiếu, Hỷ,...

• Văn phòng làm việc: 82 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

