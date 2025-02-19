Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phúc Hưng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phúc Hưng
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phúc Hưng

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- 206 Hùng Vương, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và quảng bá sản phẩm của công ty đến khách hàng.
Chăm sóc khách hàng hiện tại và phát triển mối quan hệ lâu dài.
Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và mở rộng thị trường.
Đàm phán, thực hiện các giao dịch bán hàng và theo dõi hợp đồng.
Phối hợp với kế toán để theo dõi, quản lý công nợ.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing, ... hoặc có kinh nghiệm liên quan.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ngành vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, linh hoạt và chủ động trong công việc.
Tinh thần trách nhiệm, chịu khó, tháo vát, làm việc có đạo đức nghề nghiệp.
Nhạy bén với công nghệ, biết sử dụng các công cụ quản lý khách hàng là lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phúc Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Đầy đủ các chế độ trợ cấp, phúc lợi, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng tháng 13.
Thu nhập không giới hạn theo năng lực, tạo cơ hội phát triển bền vững.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn, thăng tiến trong công việc.
Tham gia các hoạt động nội bộ, team-building và các sự kiện do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phúc Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phúc Hưng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 12, Lô N10D Khu tái định cư X2A - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

