Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Ba Đình - Hải Phòng ...và 1 địa điểm khác, Quận 2

Nhân viên kinh doanh

Tư vấn, phát triển khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời dân dụng (BigK) theo khu vực phụ trách.

Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng cá nhân, đại lý hoặc kênh phân phối phù hợp để đạt mục tiêu doanh số.

Khảo sát thực tế, tư vấn giải pháp kỹ thuật – tài chính – chính sách giá phù hợp từng nhu cầu khách hàng.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để hoàn thiện thiết kế sơ bộ và hồ sơ chào giá.

Cập nhật pipeline trên CRM/ERP, theo dõi tiến độ bán hàng, đàm phán ký kết hợp đồng.

Báo cáo kết quả bán hàng, phân tích thị trường và đề xuất chính sách kinh doanh phù hợp theo từng thời điểm.

Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới, mở rộng cross-sales các giải pháp khác của công ty khi có cơ hội.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật, Năng lượng, Môi trường...

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong bán hàng hoặc tư vấn giải pháp kỹ thuật (ưu tiên mảng dân dụng, thiết bị điện, năng lượng).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xây dựng mối quan hệ và quản lý thời gian hiệu quả.

Biết sử dụng phần mềm văn phòng, có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật cơ bản.

Có tinh thần chủ động, chịu được áp lực doanh số, sẵn sàng đi thị trường.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với sản phẩm năng lượng tái tạo hoặc đã từng sử dụng CRM.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng hiệu quả công việc dựa trên điểm tương tác hệ thống.

Thưởng tháng 13 và các chế độ thưởng khác theo kết quả kinh doanh.

Thưởng thâm niên hấp dẫn theo từng mốc thời gian gắn bó.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể nhân viên.

Nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ, Tết theo luật.

Chế độ hiếu – hỷ, lễ Tết, trung thu cho toàn bộ CBNV.

Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, điện thoại, laptop, công tác phí... và thẻ taxi cho một số vị trí đặc thù.

Văn hóa doanh nghiệp: “Khát vọng để khác biệt – Khác biệt để dẫn đầu – Dẫn đầu để thành công.”

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện và tài năng.

Cơ hội đào tạo định kỳ, phát triển năng lực và cập nhật KPIs rõ ràng.

Teambuilding – du lịch hằng năm theo tình hình kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

