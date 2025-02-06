Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN làm việc tại Kiên Giang thu nhập 6 - 7 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN làm việc tại Kiên Giang thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang:

- 10A Hùng Vương, TT. Dương Đông,Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Chào đón và phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn của Highlands Coffee.
Chuẩn bị thức uống & Quản lý chất lượng sản phẩm (đối với vị trí Pha Chế)
Giải quyết các khiếu nại hoặc phản hồi của khách hàng, nhanh chóng thông báo cho Quản lý Cửa hàng.
Tối ưu hóa sức chứa của cửa hàng nhưng vẫn đảm bảo đem đến không gian thoải mái cho tất cả khách hàng
Giải đáp thắc mắc của khách hàng chính xác, lịch sự, đảm bảo hiểu rõ về sản phẩm.
Đảm bảo khu vực khách hàng và khu vực làm việc luôn sạch sẽ: dọn bàn, lau bề mặt, sắp xếp bàn, ghế, v.v.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: Từ 18 tuổi trở lên
Họcvấn: Có bằng cấp 3, ưu tiên Sinh viên Đại học/ Cao đẳng, không phân biệt chuyên ngành.
Giờlàmviệc:Bán thời gian/ Toàn thời gian
Có thể linh động sắp xếp thời gian làm việc theo lịch học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng theo chính sách đặc biệt vào lễ tết
Hỗ trợ tiền gửi xe và phụ cấp giao hàng (nếu có)
Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ của ngành FnB
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức với những mức đãi ngộ hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 123-127 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

