Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN làm việc tại Kiên Giang thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - 10A Hùng Vương, TT. Dương Đông,Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Chào đón và phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn của Highlands Coffee.

Chuẩn bị thức uống & Quản lý chất lượng sản phẩm (đối với vị trí Pha Chế)

Giải quyết các khiếu nại hoặc phản hồi của khách hàng, nhanh chóng thông báo cho Quản lý Cửa hàng.

Tối ưu hóa sức chứa của cửa hàng nhưng vẫn đảm bảo đem đến không gian thoải mái cho tất cả khách hàng

Giải đáp thắc mắc của khách hàng chính xác, lịch sự, đảm bảo hiểu rõ về sản phẩm.

Đảm bảo khu vực khách hàng và khu vực làm việc luôn sạch sẽ: dọn bàn, lau bề mặt, sắp xếp bàn, ghế, v.v.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: Từ 18 tuổi trở lên

Họcvấn: Có bằng cấp 3, ưu tiên Sinh viên Đại học/ Cao đẳng, không phân biệt chuyên ngành.

Giờlàmviệc:Bán thời gian/ Toàn thời gian

Có thể linh động sắp xếp thời gian làm việc theo lịch học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng theo chính sách đặc biệt vào lễ tết

Hỗ trợ tiền gửi xe và phụ cấp giao hàng (nếu có)

Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ của ngành FnB

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức với những mức đãi ngộ hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

