Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tết Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phòng 301, Tầng 3, Tòa nhà số 25 đường số 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

--Tham quan các dự án bất động sản, phát triển và hoàn thiện mối quan hệ kinh doanh với ban quản lý, lễ tân, quảng bá các dịch vụ và sản phẩm của Tet Homes tại các dự án.

--Xây dựng và hoàn thiện mối quan hệ kinh doanh với các Nhà phát triển, thu thập thông tin về kế hoạch ra mắt dự án mới, thông tin chi tiết về các dự án mới và hiện tại, làm việc với họ để thực hiện các giao dịch kinh doanh cho việc bán dự án của họ, v.v.

--Phối hợp với trưởng nhóm bán hàng và nhóm quản trị để sắp xếp các chuyến thăm các dự án và bất động sản khác nhau, thu thập tất cả thông tin chi tiết về dự án/bất động sản, tiện ích dự án, tiện ích bất động sản, v.v., chụp ảnh/quay video và chia sẻ chúng với nhóm quản trị để tạo ra cơ sở dữ liệu dự án/bất động sản vững chắc.

--Phối hợp với trưởng nhóm bán hàng và nhóm quản trị đến thăm các dự án/bất động sản để xác minh tính xác thực của dự án/bất động sản, kiểm tra quyền sở hữu bất động sản, tiện ích của dự án/bất động sản, chụp ảnh và quay video thực tế, để đảm bảo mọi thông tin do chủ sở hữu cung cấp là có thật và chính hãng.

-- Xử lý việc khách hàng đến thăm bất động sản theo lịch trình hàng ngày/hàng tuần do trưởng nhóm bán hàng hoặc nhóm quản trị viên đặt ra

--Chia sẻ tất cả thông tin về dự án và bất động sản với khách hàng để đảm bảo họ có đầy đủ thông tin trong quá trình tham quan bất động sản/dự án và trả lời nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào khác về dự án/bất động sản.

-- Đàm phán và hoàn tất các giao dịch giữa chủ sở hữu, khách hàng, phối hợp chặt chẽ với nhóm quản trị.

--Phối hợp với chủ sở hữu, khách hàng và nhóm quản lý để hoàn thiện hợp đồng đặt cọc, hợp đồng cho thuê/bán , theo dõi việc ký kết tất cả các tài liệu của tất cả các bên và theo dõi việc đặt cọc và thanh toán từ khách hàng cho chủ sở hữu.

-- Xử lý việc bàn giao tài sản giữa chủ nhà và khách hàng.

-- Đạt được mục tiêu bán hàng hàng tháng/quý/nửa năm và hàng năm theo quy định của công ty tại từng thời điểm.

--Hỗ trợ Chủ nhà đăng tải bất động sản lên nền tảng Tet Homes nếu họ cần sự trợ giúp của chúng tôi. Hướng dẫn và đào tạo chủ nhà cách đăng tải bất động sản lên nền tảng Tet Homes.

--Hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng sử dụng nền tảng Tet Homes, giới thiệu cho khách hàng các tính năng/chức năng chính của nền tảng Tet Homes để khách hàng biết về tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên nền tảng Tet Homes.

-- Quảng bá các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng Tet Homes tới chủ nhà và khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, Bất động sản, Bán hàng & Tiếp thị, Quản lý khách sạn/Nhà hàng, Chăm sóc khách hàng hoặc các lĩnh vực tương tự.

Kỹ năng sử dụng máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh tốt. Có kiến thức làm việc về Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) là bắt buộc

Có kỹ năng chụp/chỉnh sửa ảnh, làm/biên tập video ngắn tốt.

Yêu cầu về ngôn ngữ

-- Tiếng Anh cơ bản hoặc trung cấp sẽ là một lợi thế bổ sung, nhưng không bắt buộc

-- Bất kỳ kỹ năng ngôn ngữ bổ sung nào như tiếng Nhật, tiếng Hàn hoặc tiếng Trung sẽ là một lợi thế bổ sung, nhưng không bắt buộc.

Kỹ năng cá nhân :

Kỹ năng bán hàng tốt, khả năng thảo luận và hoàn tất giao dịch kinh doanh với các văn phòng quản lý dự án, lễ tân, khách hàng, nhà phát triển, v.v.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và ứng xử tốt , có khả năng làm việc với cả khách hàng nước ngoài và khách hàng địa phương một cách dễ dàng.

Có động lực tự thân, hướng tới mục tiêu và có khả năng làm việc độc lập.

Hoàn toàn tập trung vào khách hàng, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu trong mọi tình huống, hiểu nhu cầu của khách hàng và cố gắng hết sức để đạt được kỳ vọng của khách hàng.

Tính tình điềm tĩnh, luôn giữ được sự bình tĩnh và xử lý mọi việc một cách bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

Tại Công Ty TNHH Tết Homes Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định hàng tháng (7-10 triệu đồng).

Hoa hồng hấp dẫn cho mỗi giao dịch thành công (theo chính sách của công ty và mục tiêu bán hàng do công ty đặt ra theo thời gian).

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động Việt Nam.

Kiểm tra sức khỏe hàng năm

Thưởng cuối năm (chỉ dành cho những người làm việc tối thiểu 6 tháng tại công ty trước ngày 31 tháng 12 và theo quyết định của công ty).

Đánh giá hiệu suất hàng năm và tăng lương (được áp dụng sau khi làm việc tối thiểu 6 tháng tại công ty tính đến ngày 31 tháng 3 và tùy thuộc vào hiệu suất làm việc của ứng viên và công ty).

Cơ hội trở thành một phần của công ty khởi nghiệp đầu tư nước ngoài hoàn toàn mới, ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực kinh doanh môi giới bất động sản tại Việt Nam và trở thành một phần của sự tăng trưởng trong những năm tới.

Công ty cung cấp máy tính bảng để phục vụ công việc.

Hoàn tiền đi lại bằng xe máy (khi đi từ cơ quan ra ngoài để làm việc, không phải từ nhà đến cơ quan hoặc từ cơ quan về nhà và dựa trên mức sử dụng thực tế).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tết Homes

