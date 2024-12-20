Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ
- Hà Nội: 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm về làm sạch của công ty đang phân phối
Lập kế hoạch bán hàng theo tháng, quý, năm
Xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp với kênh bán
Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu bán hàng của nhân viên và đánh giá mức độ hoàn thành công việc, tìm giải pháp khắc phục
Tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong đội nhóm
Hỗ trợ phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu của Công ty, giải đáp khiếu nại của khách hàng
Lập báo giá, theo dõi quá trình vận đơn gửi đến khách hàng, chăm sóc khách hàng
Quản lý kho hàng ở Nha Trang, tính toán dự trù lượng hàng trong kho để đáp ứng nhu cầu khách hàng
Đối chiếu theo dõi và thu hồi công nợ
Báo cáo công việc hàng tuần
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kinh doanh và 2 năm trong vị trí trưởng nhóm hoặc phó phòng
Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường kinh tế, thương mại hoặc kỹ thuật
Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, công tác ngoại tỉnh theo yêu cầu
Sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên đã có ít nhất 2 năm làm kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, bán hàng dự án và 2 năm vị trí trưởng nhóm hoặc phó phòng
Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Chế độ BHXH + BHYT + BHTN đầy đủ theo quy định
Thưởng lễ + Tết, sinh nhật theo quy định, du lịch hằng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến
