Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm về làm sạch của công ty đang phân phối

Lập kế hoạch bán hàng theo tháng, quý, năm

Xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp với kênh bán

Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu bán hàng của nhân viên và đánh giá mức độ hoàn thành công việc, tìm giải pháp khắc phục

Tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong đội nhóm

Hỗ trợ phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu của Công ty, giải đáp khiếu nại của khách hàng

Lập báo giá, theo dõi quá trình vận đơn gửi đến khách hàng, chăm sóc khách hàng

Quản lý kho hàng ở Nha Trang, tính toán dự trù lượng hàng trong kho để đáp ứng nhu cầu khách hàng

Đối chiếu theo dõi và thu hồi công nợ

Báo cáo công việc hàng tuần

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là nam giới

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kinh doanh và 2 năm trong vị trí trưởng nhóm hoặc phó phòng

Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường kinh tế, thương mại hoặc kỹ thuật

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, công tác ngoại tỉnh theo yêu cầu

Sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng

Ưu tiên ứng viên đã có ít nhất 2 năm làm kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, bán hàng dự án và 2 năm vị trí trưởng nhóm hoặc phó phòng

Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 15 triệu đến 30 triệu VNĐ

Lương tháng 13

Chế độ BHXH + BHYT + BHTN đầy đủ theo quy định

Thưởng lễ + Tết, sinh nhật theo quy định, du lịch hằng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin