Tuyển Nhân viên kinh doanh Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/01/2025
Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng:
- Thực hiện các hoạt động tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng. Ví dụ: tìm kiếm qua các kênh mạng xã hội như: Facebook, Tik Tok, Zalo, email marketing, ...
- Giới thiệu đến khách hàng thông tin về sản phẩm du lịch do công ty đang cung cấp.
- Tư vấn, thuyết phục khách hàng:
- Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng những thông tin liên quan đến sản phẩm du lịch của doanh nghiệp.
- Cung cấp thông tin giá cả, lịch trình chuyến đi cho khách hàng.
- Thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm du lịch bằng các nghiệm vụ chuyên môn.
- Ghi nhận những phản hồi, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng và xử lý kịp thời.
- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng:
- Liên lạc với khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm du lịch của công ty, thu nhận ý kiến phản hồi, gửi các thông tin khuyến mãi, ưu đãi nếu có.
- Cập nhật các thông tin liên quan đến giá cả, các chương trình khuyến mãi kịp thời cho khách hàng.
- Theo dõi, định kỳ thực hiện các chương trình tri ân, thăm hỏi cho khách hàng theo chỉ đạo, chương trình chung của công ty.
Phối hợp cùng các phòng ban như marketing, điều hành chăm sóc khách hàng, hoàn thành tốt công việc của mình.
Định kỳ lập các báo cáo liên quan đến doanh số, khách hàng.
Tham gia đề xuất những ý tưởng, kiến nghị giúp hoạt động kinh doanh được phát triển hiệu quả hơn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ từ 22 tuổi trở lên tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành du lịch, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, ngoại hình tốt;
Trên 1 năm tại vị trí tương đương.
Có kỹ năng tư vấn, đàm phán, thuyết phục;
Giao tiếp tốt, nhạy bén. Có thể đi công tác ngắn ngày.

Tại Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 10.000.000 - 12.000.000 + hoa hồng
- Phụ cấp ăn ca;
-Thưởng ngày lễ, Tết, lương tháng thứ 13;
- Chế độ lương thưởng rõ ràng, minh bạch;
- KHÔNG CHẬM LƯƠNG, KHÔNG NỢ LƯƠNG;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Bảo hiểm, Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỉ...;
-Hưởng các chế độ ưu đãi khác: thưởng các ngày lễ, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13, tổ chức sinh nhật, các sự kiện kỷ niệm, teambuilding, YEP...;
Sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn Bảo Sơn với mức giá ưu đãi;
Tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao kiến thức, kĩ năng;
Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sáng tạo và đề cao năng lực làm việc của nhân viên;
Cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

