Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TechnoPark Tower, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn giới thiệu sản phẩm BĐS theo danh sách data khách hàng công ty cung cấp.

- Thông tin đầy đủ chính xác sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

- Chăm sóc khách hàng theo chương trình của Công ty và phát triển mối quan hệ khách hàng, kênh khách hàng mới.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 22 - 40, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, ưu tiên UV có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS

- Có khả năng tư vấn bán hàng/chăm sóc khách hàng qua điện thoại

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesale hoặc từng bán các sản phẩm BĐS của Vinhomes;

- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, giao tiếp trôi chảy và tư duy dịch vụ khách hàng tốt

- Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán, chốt giao dịch

- Yêu cầu nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, cần thận

Tại Công ty cổ phần Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh hấp dẫn (Lương cứng 8tr + phụ cấp + Hoa hồng)

- Làm việc giờ hành chính T2 - T6 và luân phiên T7

- Hỗ trợ cung cấp sẵn data khách hàng tiềm năng

- Các khoản lương tháng 13, thưởng theo dịp Lễ, Tết và 12 ngày phép năm sau khi ký HĐLĐ chính thức

- Tham gia BHXH theo quy định của Bộ Luật Lao động, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe cho CBNV và hưởng các phúc lợi khi sử dụng dịch vụ nội bộ từ Tập đoàn Vingroup sau khi ký HĐLĐ

- Cơ hội học tập, được đào tạo phát triển nghề nghiệp theo tiêu chuẩn

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinhomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin