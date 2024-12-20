Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục & Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Hạnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc trực tiếp với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn các quận/huyện tại Hà Nội.

Gặp gỡ, giao tiếp và tạo mối quan hệ với Ban Giám Hiệu và giáo viên chủ nhiệm.

Giới thiệu và tư vấn về chương trình chăm sóc mắt toàn diện cho học sinh.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhà trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và kết nối với khách hàng.

Yêu thích công việc thị trường, sẵn sàng di chuyển.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các trường học hoặc trong lĩnh vực giáo dục.

Năng động, chủ động, và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục & Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Hạnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực và kết quả công việc.

Chế độ phúc lợi: Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục & Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Hạnh Phúc

