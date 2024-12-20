Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 169 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội - 179 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Gọi điện, Liên hệ tư vấn chốt đơn khóa học phù hợp cho khách hàng tiềm năng theo nguồn data có sẵn được phân bổ (sản phẩm đã có thương hiệu 14 năm, tỷ lệ chốt đơn cao)

- Chăm sóc và giải đáp các câu hỏi của khách hàng liên quan đến sản phẩm của công ty

- Khai thác và tư vấn theo nhu cầu của khách hàng qua điện thoại

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

- Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm CRM

- Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, kinh doanh online, telesale là 1 lợi thế

- Có định hướng rõ ràng và mong muốn có lộ trình trình thăng tiến trong sự nghiệp

- Ham học hỏi, không ngừng sáng tạo, cầu tiến

- Thích giao tiếp, hòa đồng

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế Langmaster Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi:

- Miễn phí 100% các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Tinh thần:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế Langmaster

