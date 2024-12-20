Tuyển Nhân viên kinh doanh HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (VIETNAM) COMPANY LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Full time:

- Gọi điện thoại theo data công ty cung cấp, giới thiệu và tìm hiểu nhu cầu khách hàng

- Liên hệ các khách hàng tiềm năng và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng.

- Báo cáo chi tiết về các cuộc gọi theo yêu cầu.

- Thực hiện các công việc văn phòng khác theo chỉ đạo của cấp trên

- Thực hiện tư vấn tại văn phòng, không đi thị trường

Part time:

- Cập nhật và cung cấp thông tin, tìm kiếm khai thác khách hàng tìm năng

- Tư vấn cho khách hàng về sử dụng sản phẩm của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê kinh doanh

- Tốt nghiệp từ THPT trở lên

- Sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực, xử lý tình huống tốt.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm telesales & bán hàng, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (VIETNAM) COMPANY LTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Part-Time: 25.000 - 30.000 đồng/tiếng. Một tuần làm ít nhất 4 buổi (Ít nhất 4 tiếng/buổi)

- Lương Full-Time: 5.300.000 đồng - 6.600.000 đồng + Thưởng + Thưởng nóng

- Thu nhập không giới hạn.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (VIETNAM) COMPANY LTD

