Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Charles Wembley (S.E.A.) Co.,Pte.Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Giới thiệu và bán các sản phẩm của Công ty (thiết bị, nguyên liệu pha chế, nguyên liệu làm bánh, nguyên liệu làm kem ...) hướng đến các khách hàng Horeca (Khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, quán cà phê, chuỗi thức ăn nhanh ...) / Introduce and sell company's products (equipment, bakery, ice cream, ingredient ...) to Horeca customers (Hotel, Resort, Restaurant, Coffee shop, Fast food and beverage chain...).

2. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất /Understand customer's need to consult, support customers in the best way.

3. Triển khai các chương trình marketing và khuyến mại của công ty để tối đa hóa doanh thu / Implement company's marketing activities and promotion to maximize sales volume.

4. Xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng / Build and keep good relationship with customers.

5. Khảo sát xu hướng thị trường, thị hiếu của khách hàng và các hoạt động của đối thủ để báo cáo cho người quản lý/ Survey market's trend, customer's need and competitor's activities to report to Management team.

6. Đạt KPI công ty đưa ra (về doanh số, độ phủ khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới .... ) /Achieve company's KPIs (sales volume, coverage, open new customer..)

7. Lên kế hoạch làm việc và báo cáo theo tuần, theo tháng / Make working plan and report weekly and monthly.

8. Những nhiệm vụ khác được giao bởi người quản lý/Other tasks as assigned by the direct manager.

Yêu Cầu Công Việc

- Age / Độ tuổi: > 22 years old

- Sales experience / Kinh nghiệm làm công việc kinh doanh: > 1 year

- Prefer to knowledge and experience about food and beverage for HORECA channel / Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thực phẩm theo kênh HORECA.

- Good communication in English is privileged / Thông thạo tiếng anh giao tiếp là một lợi thế.

* BENEFITS / Quyền lợi

- To get Competitive salary and performance-based bonus / Được hưởng mức lương tương xứng và thưởng theo năng lực

Income: 10mil - 13 mil VND, and commission / 10-13 triệu đồng cộng thêm hoa hồng

- To be enjoyed full of benefits according to the labor law and welfare of the company / Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động và chế độ của công ty

- Health check / Khám sức khỏe định kỳ

- Lunch and other benefits / Công ty cung cấp bữa trưa miễn phí và các quyền lợi khác

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

