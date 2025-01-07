Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần ICORP
- Hà Nội: Lương cứng 7tr
- 9tr + lương kinh doanh + phụ cấp Phụ cấp ăn trưa, gửi xe. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng hàng năm. Được đào tạo về chuyên môn khi làm việc, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Gọi điện thoại cho các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện có để mời sử dụng dịch vụ của công ty và tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng.
Tư vấn, hướng dẫn khách hàng hiểu và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về dịch vụ của công ty.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales.
Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh
Cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng xử lí các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh
Khả năng tư vấn thuyết phục, giao tiếp tốt.
Nghiêm túc, độc lập trong công việc.
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chủ động, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.
Có Laptop cá nhân
Tại Công ty cổ phần ICORP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ICORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
