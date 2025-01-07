Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng 7tr - 9tr + lương kinh doanh + phụ cấp Phụ cấp ăn trưa, gửi xe. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng hàng năm. Được đào tạo về chuyên môn khi làm việc, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Gọi điện thoại cho các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện có để mời sử dụng dịch vụ của công ty và tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng.

Tư vấn, hướng dẫn khách hàng hiểu và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về dịch vụ của công ty.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales.

Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh

Cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Telesales/Sales/Chăm sóc khách hàng hoặc các vị trí tương đương.

Có khả năng xử lí các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh

Khả năng tư vấn thuyết phục, giao tiếp tốt.

Nghiêm túc, độc lập trong công việc.

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chủ động, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Có Laptop cá nhân

Tại Công ty cổ phần ICORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ICORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin