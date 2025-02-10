Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 3, Tòa nhà PTS - 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây,Hồ Chí Minh

Tìm kiếm KH trên các kênh online và offline là Khách hàng hoặc các doanh nghiệp/đại lý có nhu cầu về sản phẩm

Báo giá, tư vấn và đàm phán trưc tiếp với KH

Thực hiện các hoạt động phân phối sản phẩm đến KH

Hỗ trợ và chăm sóc KH cũ đồng thời phát triển KH mới

Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc

Thực hiện báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.

Sản phẩm phụ kiện nội thất ô tô sản xuất bởi KATA như thảm lót sàn, camera hành trình, nước hoa ôtô, AI box, máy đo nồng độ cồn,...

Sản phẩm sản phẩm công nghệ thông minh như các loại máy massage cầm tay, bàn chải điện KATA, tăm nước KATA, cân sức khỏe KATA,...

Nam, Nữ từ 25 tuổi, Tốt nghiệp CĐ trở lên

Các ứng viên có kinh nghiệm bán buôn, sales phân phối các kênh MT, GT, dự án,..

Có khả năng đi thị trường, công tác

Có laptop

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm.

Có kỹ năng giao tiếp, khả năng hòa nhập nhóm làm việc.

Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng rõ ràng, hấp dẫn gồm: LC (7.000.000 – 9.000.000/tháng) (thỏa thuận tùy vào kinh nghiệm và mức độ đảm bảo KPI) + % HH doanh thu + Thưởng nóng...

Thưởng hiệu suất tháng/năm

Chính sách thưởng cho sale khi mở đại lí thành công

Hỗ trợ chi phí công tác: ăn + ở + đi lại

Được hỗ trợ hình ảnh từ đội ngũ chuyên nghiệp phòng Marketing

Sản phẩm thương hiệu top và hợp tác với nhiều KOL/KOC lớn trong nghành.

Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi đến 40%

Được đào tạo chuyên môn về sản phẩm, kỹ năng cho công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Thưởng Lễ/Tết/Sinh Nhật, teambuilding, event party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức,...

Du lịch và teambuilding hằng năm

