Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 3, Tòa nhà PTS

- 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm KH trên các kênh online và offline là Khách hàng hoặc các doanh nghiệp/đại lý có nhu cầu về sản phẩm
Báo giá, tư vấn và đàm phán trưc tiếp với KH
Thực hiện các hoạt động phân phối sản phẩm đến KH
Hỗ trợ và chăm sóc KH cũ đồng thời phát triển KH mới
Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc
Thực hiện báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.
Sản phẩm phụ kiện nội thất ô tô sản xuất bởi KATA như thảm lót sàn, camera hành trình, nước hoa ôtô, AI box, máy đo nồng độ cồn,...
Sản phẩm sản phẩm công nghệ thông minh như các loại máy massage cầm tay, bàn chải điện KATA, tăm nước KATA, cân sức khỏe KATA,...

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ từ 25 tuổi, Tốt nghiệp CĐ trở lên
Các ứng viên có kinh nghiệm bán buôn, sales phân phối các kênh MT, GT, dự án,..
Có khả năng đi thị trường, công tác
Có laptop
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm.
Có kỹ năng giao tiếp, khả năng hòa nhập nhóm làm việc.

Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng rõ ràng, hấp dẫn gồm: LC (7.000.000 – 9.000.000/tháng) (thỏa thuận tùy vào kinh nghiệm và mức độ đảm bảo KPI) + % HH doanh thu + Thưởng nóng...
Thưởng hiệu suất tháng/năm
Chính sách thưởng cho sale khi mở đại lí thành công
Hỗ trợ chi phí công tác: ăn + ở + đi lại
Được hỗ trợ hình ảnh từ đội ngũ chuyên nghiệp phòng Marketing
Sản phẩm thương hiệu top và hợp tác với nhiều KOL/KOC lớn trong nghành.
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi đến 40%
Được đào tạo chuyên môn về sản phẩm, kỹ năng cho công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Thưởng Lễ/Tết/Sinh Nhật, teambuilding, event party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức,...
Du lịch và teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam

Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà PTS - 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

