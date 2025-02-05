Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dr.durian làm việc tại Bến Tre thu nhập 7 - 16 Triệu

Mức lương 7 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bến Tre: - Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 16 Triệu

- Trực tiếp thăm vườn, tư vấn bán sản phẩm của hệ thống cho nông dân

- Hướng dẫn nông dân sử dụng sản phẩm, hỗ trợ nông dân trong quá trình sử dụng sản phẩm. Giải đáp thắc mắc và tư vấn kỹ thuật nông nghiệp: Loại phân bón, thuốc bvtv thích hợp và cách sử dụng các loại phân bón, thuốc bvtv cho từng giai đoạn của cây trồng.

- Liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh, dịch hại, thời tiết và báo với cố vấn kỹ thuật để trao đổi, đưa ra phương án sử dụng sản phẩm hiệu quả nhất cho nông dân

- Đề xuất hàng hoá, phản ánh chất lượng sản phẩm với cố vấn kỹ thuật và giám đốc kinh doanh.

- Địa điểm làm việc: Làm việc trực tiếp tại vườn của Nông dân ở Bến Tre

Với Mức Lương 7 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, nông học....

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng thuyết phục khách hàng và giao tiếp tốt. Chịu áp lực có khả năng làm việc độc lập, gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty TNHH Dr.durian Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn, tương xứng với năng lực, Công ty sẽ thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm của ứng viên.

- Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ Tết và các ngày quan trọng của công ty.

- Chế độ BHXH,BHYT, BHTN

- Phúc lợi hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dr.durian

