Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Tín Nha làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha
- Hà Nội:
- số 7 ngõ 111 Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Duy trì, hỗ trợ khách hàng hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ khách hàng mới bằng việc tham gia các buổi , hội nghị , hội thảo, lập kế hoạch, lịch công tác, đi thị trường hàng tuần với những quan hệ khách hàng tiềm năng khác.
Hiểu rõ công dụng, giá cả, ưu nhược điểm của các sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Nắm được quy trình làm việc, nguyên tắc công nợ…
Đi thị trường tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng
Trực tiếp thực hiện hoặc yêu cầu bộ phận kho thực hiện đơn hàng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, thu công nợ…. chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng…
Quản lý, đăng bài fanpage công ty, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu khó học hỏi kinh nghiệm, update thông tin sản phẩm công ty để tư vấn, bán hàng...nhằm mục tiêu đạt doanh số và tăng thu nhập bản thân
Sẵn sàng tham gia các công việc hỗ trợ cho việc bán hàng như webinar, sự kiện, viết bài quảng cáo, chỉnh sửa catalogue, chỉnh sửa thiết kế hình ảnh đơn giản…
Luôn luôn có trách nhiệm trong công việc và hoàn thành đúng deadline mà quản lý trực tiếp đề ra
Có kinh nghiệm trong ngành nha là một ưu thế
Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha Thì Được Hưởng Những Gì
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
