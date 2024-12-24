Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Tín Nha làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 7 ngõ 111 Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Duy trì, hỗ trợ khách hàng hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ khách hàng mới bằng việc tham gia các buổi , hội nghị , hội thảo, lập kế hoạch, lịch công tác, đi thị trường hàng tuần với những quan hệ khách hàng tiềm năng khác.

Hiểu rõ công dụng, giá cả, ưu nhược điểm của các sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Nắm được quy trình làm việc, nguyên tắc công nợ…

Đi thị trường tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng

Trực tiếp thực hiện hoặc yêu cầu bộ phận kho thực hiện đơn hàng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, thu công nợ…. chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng…

Quản lý, đăng bài fanpage công ty, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, hết lòng phục vụ khách hàng và công ty, tuyệt đối không bán hàng ngoài hàng công ty.

Chịu khó học hỏi kinh nghiệm, update thông tin sản phẩm công ty để tư vấn, bán hàng...nhằm mục tiêu đạt doanh số và tăng thu nhập bản thân

Sẵn sàng tham gia các công việc hỗ trợ cho việc bán hàng như webinar, sự kiện, viết bài quảng cáo, chỉnh sửa catalogue, chỉnh sửa thiết kế hình ảnh đơn giản…

Luôn luôn có trách nhiệm trong công việc và hoàn thành đúng deadline mà quản lý trực tiếp đề ra

Có kinh nghiệm trong ngành nha là một ưu thế

Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm

- Du Lịch

- Phụ cấp

- Đồng phục

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

- Công tác phí

- Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha

