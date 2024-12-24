Tuyển Nhân viên kinh doanh Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng Tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Biệt thử 50 KDTM Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Chịu trách nhiệm quản lý nguồn khách hàng, tiến hành đàm phán, giao dịch thương mại, ký kết hợp đồng.

- Quản lý đội nhóm kinh doanh, xây dựng, đào tạo nhân viên kinh doanh.

- Xác định và khai thác các nguồn khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh ...

- Xử lý các sự việc đột xuất phát sinh từ thực tế thị trường hoặc từ yêu cầu của BLĐ

- Báo cáo theo định kỳ tháng/quý/năm

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh,...hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

- Có khả năng lên kế hoạch, quản lý, đào tạo, sắp xếp công việc khoa học, sáng tạo có trí nhớ tốt.

- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế ưu tiên.

Tại Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng Tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương vị trí: cạnh tranh theo năng lực + % hoa hồng

-Tệp khách hàng lớn, ít đối thủ cạnh tranh trong thị phần, công ty mẹ tại TQ là tập đoàn truyền thông thang máy hàng đầu thế giới.

- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

-Chế độ nghỉ kinh nguyệt, nghỉ sinh nhật cho CBNV.

-Khám sức khỏe định kì hàng năm, hiếu, hỉ, ma chay cưới xin cho nhân viên.

- Thưởng lương tháng 13 và thưởng theo hiệu xuất kinh doanh

- Cơ hội thăng tiến trong công việc

- Được cử đi tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và chuyên nghiệp, nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng Tại Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.