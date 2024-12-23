Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thiết bị ABT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24 - BT3 KĐT Văn Quán - Yên Phúc, P Phúc La, Q Hà Đông, Tp Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Kinh doanh các hoá chất, dụng cụ vật tư, thiết bị khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sinh học, sinh học phân tử.

Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng; Kết hợp cùng Sale admin theo dõi quá trình bán hàng: bán hàng, giao hàng, thanh toán,...v...v

Tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng mua bán, bàn giao sản phẩm của Công ty.

Phối hợp với các phòng ban khác để cùng hoàn thành mục tiêu doanh số.

Cập nhật Cơ sở dữ liệu nhóm khách hàng được phân công. Xây dựng và báo cáo trưởng phòng các phương án chăm sóc khách hàng hiện tại và mở rộng thị phần khách hàng tiềm năng...

Nắm công dụng, tính năng các sản phẩm của Công ty; Liên tục tìm hiểu nhu cầu và phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ để cải tiến dịch vụ, hỗ trợ kịp thời...;

Phân tích sự biến động của thị trường và các đối thủ cạnh tranh; từ đó đề xuất các phương án thúc đẩy sản phẩm tới khách hàng: tham gia hội thảo, quảng bá sản phẩm,...

Theo dõi và kiểm soát công nợ của khách hàng; lập phương án thu hồi và thu hồi công nợ khi đến hạn...

Báo cáo: thực hiện báo cáo công việc theo tuần; Đề xuất các phương án kinh doanh và mục tiêu kinh doanh theo tháng/quý cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học hoặc Sinh học

Kỹ năng cần thiết: Đọc tìm hiểu tài liệu tiếng anh, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Thiết bị ABT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng + % Doanh số

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 + 02 ngày T7 cách tuần trong tháng.

Thưởng sinh nhật, lễ, tết đầy đủ theo chính sách công ty.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Chế độ lao động, Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

Chế độ khám sức khỏe định kỳ.

Tham quan, du lịch cùng công ty từ 1 lần/năm;

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thân thiện, công việc ổn định và lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị ABT

