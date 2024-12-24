Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Liberico làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Liberico
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công ty Cổ phần Liberico

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Liberico

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 24, Tháp B, Tầng 24 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Hỗ trợ Sales Team nắm rõ những thông tin liên tục từ các quyết định của Giám đốc kinh doanh về các hoạt động thường ngày.
- Tổng hợp tất cả các báo cáo về hoạt động Kinh doanh của Kênh Bán hàng FMCG
- Thực hiện các báo cáo về doanh thu, tồn kho điểm bán, điểm bán không PS doanh thu, điểm bán tồn kho cao
- Báo cáo đối soát tồn kho giữa hệ thống của công ty và hệ thống của đối tác
- Tổng hợp báo cáo CPM kênh bán, báo cáo CPM điểm bán
- Báo cáo theo dõi tình hình nhập hàng - xuất bán - tồn kho hàng mùa vụ
- Báo cáo thông tin chương trình hỗ trợ bán hàng/ khuyến mại của đối thủ cạnh tranh
- Cập nhật, điều chỉnh chính sách bán hàng, chỉ tiêu của các kênh bán hàng
- Các công việc khác theo theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 25 đến 35
- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kinh tế, ngoại thương hoặc quản trị kinh doanh.
- Tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm trên hai lãnh vực Tổng hợp dữ liệu, báo cáo
- Kỹ năng phân tích dữ liệu,làm báo cáo, chăm chỉ, chịu khó.
- Hiểu biết về thị trường truyền thống và thị trường hiện đại, đặc thù cung ứng hàng hoá của Tập đoàn/ Công ty chuyên phân phối/ bán lẻ hàng tiêu dùng.

Tại Công ty Cổ phần Liberico Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Nghỉ phép theo quy định của Luật lao động
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liberico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Liberico

Công ty Cổ phần Liberico

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 24, Tháp B, Tầng 24 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

