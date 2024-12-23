Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 100 Triệu

- Theo dõi, phân tích, hỗ trợ và đánh giá các Đại lý trong các hoạt động bán hàng thường xuyên và các sự kiện bán hàng đặc biệt.

- Hiểu biết về sản phẩm và chính sách bán hàng để hỗ trợ Nhà phân phối, Đại lý và Khách hàng.

- Nghiên cứu và phân tích thị trường để xây dựng chiến lược bán hàng nhằm phát triển doanh thu cho mỗi thị trường phụ trách.

- Theo dõi kết quả và điều chỉnh chiến lược theo tình hình thị trường thực tế, phát triển thương hiệu JOMOO tại thị trường phụ trách.

- Đề xuất, triển khai các chương trình xúc tiến bán hàng, phối hợp với Phòng Marketing xây dựng chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm, truyền thông, marketing.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.

Số lượng cần tuyển: 11 người

Địa điểm làm việc:

1. Phụ trách khu vực Đông Bắc (Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang)

2. Phụ trách khu vực Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu)

3. Phụ trách khu vực Hà Nội

4. Phụ trách 4 tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình

5. Phụ trách các tỉnh lân cận Hà Nội (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình)

6. Phụ trách khu vực bắc miền Trung (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế)

7. Phụ trách khu vực miền Trung + Tây Nguyên (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phúc Yên và Tây Nguyên)

8. Phụ trách khu vực nam miền Trung (Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận)

9. Phụ trách TP Hồ Chí Minh

10. Phụ trách khu vực miền Nam ( Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu)

11. Phụ trách khu vực miền Tây ( Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu)