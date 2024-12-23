Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MÁY CHÍNH XÁC A.MC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn Phúc City , Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Không ngại việc di chuyển, Có thể đi công tác tỉnh trong ngày hoặc ngắn ngày

- Yêu thích gặp gỡ người mới và đối tác, khách hàng và có niềm đam mê với nghề sales

- Xử lý đơn hàng sẵn có của công ty và không ngừng phát triển thêm đơn hàng mới

- Theo dõi và lập báo cáo kinh doanh theo tháng/ quý / năm để đạt mục tiêu doanh số

- Bạn sẽ đảm nhận toàn bộ quy trình bán hàng từ việc tạo khách hàng tiềm năng đến gặp gỡ khách hàng, duy trì mối quan hệ và chốt giao dịch.

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ

- Tư vấn và chào hàng cho khách hàng nội địa về sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí Bán hàng (ưu tiên lĩnh vực phụ tùng may mặc)

- Thành thạo tin học văn phòng

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung (Sales Hồ Chí Minh ưu tiên biết Tiếng Trung)

- Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

- Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực, có tinh thần cầu tiến

- Kỹ năng đàm phán giá cả, giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH MÁY CHÍNH XÁC A.MC Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ lễ Tết, các hoạt động ngoại khoá, du lịch hàng năm

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động hiện hành

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện

- Thưởng hoa hồng theo doanh số

- Cơ hội tăng thu nhập cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY CHÍNH XÁC A.MC

