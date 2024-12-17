Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunseal Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunseal Việt Nam
Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh
- Chăm sóc khách hàng theo data công ty giao (nếu có)
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, Kiên trì, Nhanh nhẹn, nhiệt tình, khả năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt;
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm bán hàng, sale phát triển thị trường
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm bán hàng, sale phát triển thị trường
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunseal Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.
- Các chế độ khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, thưởng, phúc lợi….. theo quy định của Công ty
- Các chế độ khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, thưởng, phúc lợi….. theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunseal Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI