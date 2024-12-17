Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunseal Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh

- Chăm sóc khách hàng theo data công ty giao (nếu có)

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, Kiên trì, Nhanh nhẹn, nhiệt tình, khả năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt;

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm bán hàng, sale phát triển thị trường

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunseal Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

- Các chế độ khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, thưởng, phúc lợi….. theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunseal Việt Nam

