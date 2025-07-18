Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty TNHH Phát triển Aroma
Ngày đăng tuyển: 18/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/08/2025
Công ty TNHH Phát triển Aroma

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: AROMA 168 ngõ Xã Đàn 2 (đường ven hồ), P. Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Xếp lịch khai giảng các lớp hàng tháng.
- Xử lý các phát sinh, sự vụ với khách hàng - học viên trong quá trình học
- Chăm sóc học viên: Gửi tài liệu, bài tập và giải đáp thắc mắc của học viên trong quá trình học.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động cho học viên: CLB tiếng anh, hội thảo,...
- Tiếp nhận và làm thủ tục bảo lưu, chuyển lớp, chuyển nhượng, học bù.
- Quản lý các công cụ học tập: group zalo; Google classroom.
- Nhận ý kiến phản hồi của học viên. Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh khác trong lớp học.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 18- 23.
- Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, giao tiếp tự tin.
- Có kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, khéo léo.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, ham học hỏi.
- Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.
- Có laptop cá nhân. Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương hỗ trợ thực tập: 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng
+ Có cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí cao hơn.
+ Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.
+ Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển Aroma

Công ty TNHH Phát triển Aroma

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15A, ngõ 136 đường Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

