Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: AROMA 168 ngõ Xã Đàn 2 (đường ven hồ), P. Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

- Xếp lịch khai giảng các lớp hàng tháng.

- Xử lý các phát sinh, sự vụ với khách hàng - học viên trong quá trình học

- Chăm sóc học viên: Gửi tài liệu, bài tập và giải đáp thắc mắc của học viên trong quá trình học.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động cho học viên: CLB tiếng anh, hội thảo,...

- Tiếp nhận và làm thủ tục bảo lưu, chuyển lớp, chuyển nhượng, học bù.

- Quản lý các công cụ học tập: group zalo; Google classroom.

- Nhận ý kiến phản hồi của học viên. Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh khác trong lớp học.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi từ 18- 23.

- Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, giao tiếp tự tin.

- Có kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, khéo léo.

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, ham học hỏi.

- Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.

- Có laptop cá nhân. Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương hỗ trợ thực tập: 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng

+ Có cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí cao hơn.

+ Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.

+ Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

