Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Starcity, Số 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tiếp nhận data nóng từ MKT, tư vấn cho học viên qua điện thoại, chat zalo (Tỉ lệ chốt cao)

Sản phẩm là các khóa học về dữ liệu và lập trình đang có tiềm năng phát triển rất lớn trong thời đại số

Phối hợp với bộ phận MKT để lên các chương trình ưu đãi, sự kiện trong tháng

Lên kế hoạch thực hiện công việc, bán hàng theo tháng, báo cáo với trưởng phòng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kinh tế/Marketing/CNTT...

Yêu cầu có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên vị trí sale/telesale/CSKH ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm môi trường giáo dục hoặc có hiểu biết về lĩnh vực công nghệ

Ứng viên nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt, ham học hỏi và có tư duy tốt, mong muốn được đào tạo, phát triển thêm nhiều kỹ năng.

Ưu tiên ứng viên yêu thích về phân tích dữ liệu, IT lập trình

Quyền Lợi

Thu nhập hấp dẫn từ 12 - 25 tr/tháng, (lương cứng + hoa hồng + thưởng nóng theo ngày/tuần)

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng tư vấn bán hàng

Được ưu tiên khi sử dụng các sản phẩm của công ty, khóa học đào tạo nội bộ và các khóa học nâng cao chuyên môn

Làm việc trong môi trường genZ năng động, trẻ trung, hướng tới hiệu quả công việc

Được tham gia BHXH và các chế độ theo quy định của nhà nước, tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, teambuilding và các hoạt động gắn kết nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển

