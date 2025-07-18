Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Starcity, Số 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Tiếp nhận data nóng từ MKT, tư vấn cho học viên qua điện thoại, chat zalo (Tỉ lệ chốt cao)
Sản phẩm là các khóa học về dữ liệu và lập trình đang có tiềm năng phát triển rất lớn trong thời đại số
Phối hợp với bộ phận MKT để lên các chương trình ưu đãi, sự kiện trong tháng
Lên kế hoạch thực hiện công việc, bán hàng theo tháng, báo cáo với trưởng phòng
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kinh tế/Marketing/CNTT...
Yêu cầu có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên vị trí sale/telesale/CSKH ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm môi trường giáo dục hoặc có hiểu biết về lĩnh vực công nghệ
Ứng viên nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt, ham học hỏi và có tư duy tốt, mong muốn được đào tạo, phát triển thêm nhiều kỹ năng.
Ưu tiên ứng viên yêu thích về phân tích dữ liệu, IT lập trình
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn từ 12 - 25 tr/tháng, (lương cứng + hoa hồng + thưởng nóng theo ngày/tuần)
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng tư vấn bán hàng
Được ưu tiên khi sử dụng các sản phẩm của công ty, khóa học đào tạo nội bộ và các khóa học nâng cao chuyên môn
Làm việc trong môi trường genZ năng động, trẻ trung, hướng tới hiệu quả công việc
Được tham gia BHXH và các chế độ theo quy định của nhà nước, tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, teambuilding và các hoạt động gắn kết nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
