Tuyển Trưởng phòng kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Green Park, số 33 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

HESMAN GROUP và những lý do bạn nên ứng tuyển vị trí này:

Nội dung công việc:

Về HESMAN GROUP:

“Hesman Group là đơn vị số 1 tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho quá trình mua sắm sản phẩm công nghệ tại Việt Nam. Chúng tôi là đối tác ủy quyền tin cậy của các hãng công nghệ uy tín hàng đầu trên thế giới như Apple, Samsung trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.”

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại, hoặc liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc quản lý ngành hàng Gia dụng, Mẹ & Bé.

Am hiểu thị trường bán lẻ, đặc biệt là các ngành hàng tiêu dùng nhanh, chăm sóc mẹ và trẻ nhỏ.

Có kỹ năng phân tích dữ liệu kinh doanh, ra quyết định nhanh, chịu được áp lực cao.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm tại các chuỗi bán lẻ lớn, thương mại điện tử hoặc công ty phân phối sản phẩm Gia dụng / Mẹ & Bé.

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 40 triệu/tháng (lương cứng + KPI + thưởng hiệu quả).

Nhận cổ phiếu ESOP nếu đạt thành tích vượt trội.

Toàn quyền quản lý ngành hàng, tự chủ trong điều hành sản phẩm.

Cơ hội làm việc với các nhãn hàng điện máy lớn.

Tham gia chương trình đào tạo nâng cao, du lịch – teambuilding hàng năm.

Ưu đãi nội bộ khi mua sản phẩm công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

