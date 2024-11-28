Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Linkgroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City - 32 Bình Chuẩn, bình phước A, Thuận An, Bình Dương, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

· Tham gia tích cực vào các sự kiện của CĐT, triển lãm và hoạt động giao lưu để quảng bá các dịch vụ của công ty và tạo ra cơ hội kinh doanh.

· Giới thiệu, tư vấn sản phẩm và dịch vụ bất động sản của Công ty đến với khách hàng.

· Tư vấn, gặp khách hàng, đàm phán, thương lượng, chốt giao dịch.

· Hỗ trợ khách hàng trong quá trình ký hợp đồng, chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.

· Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

· Báo cáo tình hình kinh doanh trực tiếp cho Trưởng phòng KD.

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có phương tiện đi lại, smart phone, LAPTOP.

- Giao tiếp tốt, ăn nói lưu loát, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, đam mê kiếm tiền, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo miễn phí.

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Linkgroup Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn, bao gồm cả các khoản thưởng và hoa hồng từ việc bán sản phẩm.

Lương cứng từ 8.000.000đ đến 50.000.000đ + hoa hồng 3-5%.

8.000.000đ đến 50.000.000đ + hoa hồng 3-5%

Hỗ trợ đào tạo kỹ năng miễn phí và đều đặn hàng tuần bởi các chuyên gia trong lĩnh vực BĐS.

Tài trợ 100% ngân sách MKT để khai thác và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Môi trường làm việc thoải mái, hỗ trợ và đội ngũ nhân viên thân thiện.

Thưởng nóng từ công ty

Làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty chuyên nghiệp và năng động.

Được làm việc với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm từ 10 năm trong lĩnh vực BĐS.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Linkgroup

