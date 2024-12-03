Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu mặt hàng xe nâng, phụ tùng xe nâng tới khách hàng tiềm năng

- Quản lý và phát triển thị trường được giao.

- Mở rộng thị trường xe nâng.

- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm hiểu nhu cầu xe nâng, phụ tùng của khách hàng, tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng.

- Xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ với khách hàng trước, trong và sau bán hàng

- Thương lượng, Đàm phán ký kết hợp đồng.

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ưu tiên chuyên ngành Giao thông vận tải, Thuỷ lực, Kỹ thuật, Kinh tế.

- Có tố chất và đam mê kinh doanh. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt. Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên: Người có kinh nghiệm trong lĩnh vực máy xây dựng, xe nâng.

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:30 đến 17:30)

Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật

Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập hấp dẫn (15-25 triệu/ tháng),bao gồm lương cứng + doanh số bán hàng không giới hạn tùy theo năng lực.

- Có cơ chế thưởng, hoa hồng rõ ràng, có thể chủ động kiểm soát được thu nhập mỗi tháng.

- Thưởng:

+ Thưởng nhân viên xuất sắc mỗi tháng, quý, năm. Thưởng nhân viên xuất sắc khu vực.

+ Thưởng đột xuất theo tháng dựa trên kết quả kinh doanh.

+ Thưởng tết từ 1-4 tháng lương theo kết quả hoạt động của công ty, thưởng các ngày lễ lớn...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng.

- Có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kinh doanh, chuyên môn và kỹ năng quản lý.

- Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.

- Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ, ... theo quy định của bộ luật lao động.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, tháp Tây, Tòa Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

- Bình Dương: 48/13 Quốc lộ 13, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, Thuận An

- Hồ Chí Minh

- Cần Thơ: Số 81, Khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, Cái Răng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

