Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn trực tiếp cho khách đến cửa hàng

Tư vấn sản phẩm theo mẫu chat có sẵn, chốt đơn lên hệ thống.

Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm của Công ty.

Dọn dẹp , sắp xếp cửa hàng.

Thực hiện theo công việc của cấp trên giao phó.

Yêu Cầu Công Việc

Nhiệt tình, có chí cầu tiến.

Có laptop cá nhân, làm việc xoay ca.

Có kiến thức về thời trang, đặc biệt là thời trang dành cho phụ nữ trung niên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn bán hàng chuyên nghiệp.

Không vướng bận lịch học.

Thái độ nghiêm túc khi làm việc.

Nói chuyện dễ nghe, nhẹ nhàng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Đào tạo từ A-Z về sales thời trang (online, offline, vận hành cửa hàng, logistics,...)

Làm trong môi trường 9x năng động, thân thiện

Được làm việc trong công ty thời trang phát triển nhanh, đa dạng sản phẩm

Được chỉ dẫn tận tình từ các anh chị đi trước

Cơ hội thăng tiến trở thành Teamlead, quản lý cửa hàng, quản lý nhãn hãng

Phúc lợi cá nhân khác như team building, quà các dịp lễ tết, du lịch hàng năm

BHXH, BHTN, Nghỉ phép 12 ngày/ năm đối với fulltime.

Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: 254 Cô Bắc, Cô Giang, Quận 1

Hồ Chí Minh: 850 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6

Hồ Chí Minh: 46 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Bình Thạnh

Hồ Chí Minh: 422 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp

Hồ Chí Minh: 789 Luỹ Bán Bích, Hoà Thạnh, Tân Phú

Hồ Chí Minh: 187 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9

Hồ Chí Minh: 317 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7

Bình Dương: 172 Yersin Hiệp Thành, Thủ Dầu Một

Bình Dương: 12c Nguyễn An Ninh, Dĩ An

Hà Nội: 174 Bạch Mai, Cầu Dền, Hai Bà Trưng

Lâm Đồng: 46 Phan Đình Phùng, Phường 1, TP Đà Lạt

An Giang: 871 Hà Hoàng Hổ, Mỹ Xuyên, Long Xuyên

Đắk Lắk: 15 Phan Chu Trinh, Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Chủ nhật (từ 08:00 đến 22:00)

Thời gian làm việc: xoay ca

Cách Thức Ứng Tuyển

