Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần thời trang TH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- TP Hồ Chí Minh
- Bình Dương
- Hà Nội
- Lâm Đồng
- An Giang
- Đăk Lăk, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn trực tiếp cho khách đến cửa hàng
Tư vấn sản phẩm theo mẫu chat có sẵn, chốt đơn lên hệ thống.
Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm của Công ty.
Dọn dẹp , sắp xếp cửa hàng.
Thực hiện theo công việc của cấp trên giao phó.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình, có chí cầu tiến.
Có laptop cá nhân, làm việc xoay ca.
Có kiến thức về thời trang, đặc biệt là thời trang dành cho phụ nữ trung niên.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn bán hàng chuyên nghiệp.
Không vướng bận lịch học.
Thái độ nghiêm túc khi làm việc.
Nói chuyện dễ nghe, nhẹ nhàng.
Tại Công ty cổ phần thời trang TH Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo từ A-Z về sales thời trang (online, offline, vận hành cửa hàng, logistics,...)
Làm trong môi trường 9x năng động, thân thiện
Được làm việc trong công ty thời trang phát triển nhanh, đa dạng sản phẩm
Được chỉ dẫn tận tình từ các anh chị đi trước
Cơ hội thăng tiến trở thành Teamlead, quản lý cửa hàng, quản lý nhãn hãng
Phúc lợi cá nhân khác như team building, quà các dịp lễ tết, du lịch hàng năm
BHXH, BHTN, Nghỉ phép 12 ngày/ năm đối với fulltime.
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh: 254 Cô Bắc, Cô Giang, Quận 1
Hồ Chí Minh: 850 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6
Hồ Chí Minh: 46 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Bình Thạnh
Hồ Chí Minh: 422 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp
Hồ Chí Minh: 789 Luỹ Bán Bích, Hoà Thạnh, Tân Phú
Hồ Chí Minh: 187 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
Hồ Chí Minh: 317 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7
Bình Dương: 172 Yersin Hiệp Thành, Thủ Dầu Một
Bình Dương: 12c Nguyễn An Ninh, Dĩ An
Hà Nội: 174 Bạch Mai, Cầu Dền, Hai Bà Trưng
Lâm Đồng: 46 Phan Đình Phùng, Phường 1, TP Đà Lạt
An Giang: 871 Hà Hoàng Hổ, Mỹ Xuyên, Long Xuyên
Đắk Lắk: 15 Phan Chu Trinh, Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Chủ nhật (từ 08:00 đến 22:00)
Thời gian làm việc: xoay ca
