Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dihafo làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Theo dõi, dịch vụ khách hàng hiện hữu

- Tìm kiếm và phát triển thị trường mới, khách hàng mới (công ty chuyên xuất khẩu sản phẩm gốm, sắt trang trí nội ngoại thất)

- Cung cấp thông tin cho khách hàng trong thời gian sớm nhất

- Chuẩn bị báo giá, hợp đồng bán hàng

- Theo dõi tiến trình thực hiện đơn hàng và sắp xếp lịch giao hàng

- Báo cáo tình hình kinh doanh

- các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng từ 07:30 đến 11:30

Chiều từ 12:45 đến 16:45

Nghỉ Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ theo luật lao động

Địa điểm làm việc: Công Ty TNHH SX TM Dihafo

CN1: Cuối đường Bùi Thị Xuân- Tân Bình- Dĩ An- Bình Dương

CN2: Đường tân Hiệp 10, KP. Bà Tri, P. Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi

-Tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên chuyên ngành kinh tế.

- Tiếng Anh lưu loát

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

- Sẵn sàng làm việc với áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dihafo Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + chế độ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

- Được tham gia BHXH,YT,TN,CĐ theo Luật lao động sau thời gian thử việc

- Định kỳ tăng lương 1 năm ít nhất 1 lần, tăng lương đột xuất thường xuyên nếu hoàn thành công việc tốt

- Được hưởng các chế độ theo luật lao động, khám sức khỏe, tham quan du lịch

- Môi trường làm việc năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dihafo

