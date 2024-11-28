Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam
- Bình Dương:
- Khu sản xuất Bình Chuẩn
- Thuận An, Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 9 Triệu
- Trực tiếp tư vấn cho khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm và phương thức thanh toán.
- Chăm sóc khách hàng cũ và khai thác nguồn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.
- Chi tiết cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
* Quền lợi:
- Mức lương: Từ 9 triệu trở lên ( chưa bao gồm tiền thưởng bán hàng) không áp doanh số
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Phụ cấp xăng xe, tiền điện thoại, có xe đi công tác tỉnh và chi phí công tác công ty chi trả
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
* Địa chỉ làm việc: Đường D2, Khu sản xuất Bình Chuẩn, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ cao đẳng trở lên
- Chịu được áp lực công việc, có khả năng đi công tác xa.
Tại Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Bình Dương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
