Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 9 Triệu

Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Khu sản xuất Bình Chuẩn

- Thuận An, Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Trực tiếp tư vấn cho khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm và phương thức thanh toán.
- Chăm sóc khách hàng cũ và khai thác nguồn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.
- Chi tiết cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
* Quền lợi:
- Mức lương: Từ 9 triệu trở lên ( chưa bao gồm tiền thưởng bán hàng) không áp doanh số
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Phụ cấp xăng xe, tiền điện thoại, có xe đi công tác tỉnh và chi phí công tác công ty chi trả
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
* Địa chỉ làm việc: Đường D2, Khu sản xuất Bình Chuẩn, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam có ngoại hình ưa nhìn, tuổi từ: 25 tuổi trở lên
- Trình độ cao đẳng trở lên
- Chịu được áp lực công việc, có khả năng đi công tác xa.

Tại Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thành Phố Thuận An,
Bình Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam

Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô F9 - F10 - F11 - F12, đường D3 - N4 - N5, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, P Uyên Hưng, TX Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

