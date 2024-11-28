Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 9 Triệu

- Trực tiếp tư vấn cho khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm và phương thức thanh toán.

- Chăm sóc khách hàng cũ và khai thác nguồn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.

- Chi tiết cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

* Quền lợi:

- Mức lương: Từ 9 triệu trở lên ( chưa bao gồm tiền thưởng bán hàng) không áp doanh số

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Phụ cấp xăng xe, tiền điện thoại, có xe đi công tác tỉnh và chi phí công tác công ty chi trả

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

* Địa chỉ làm việc: Đường D2, Khu sản xuất Bình Chuẩn, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương