Tuyển Nhân viên kinh doanh Mái Ngói Hùng Hưng - Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vlxd Hùng Hưng làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 10 Triệu

Mái Ngói Hùng Hưng - Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vlxd Hùng Hưng
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Mái Ngói Hùng Hưng - Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vlxd Hùng Hưng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Mái Ngói Hùng Hưng - Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vlxd Hùng Hưng

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận:

- 229 Đường 19/4, Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Tiếp cận công trình nhà dân, dự án để ký Hợp đồng thi công khung thép nhẹ lợp ngói mái nhà (Hùng Hưng là nhà phân phối duy nhất của hãng Bluescope Lysaght (Úc) tại Bình Thuận).
- Bán hàng qua nhà thầu, kiến trúc sư đang quan hệ với công ty.
- Đi thị trường tư vấn khách hàng cùng Thiết kế viên, Kỹ thuật viên tại Phan Thiết và các huyện trong tỉnh Bình Thuận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tố chất kinh doanh, giao tiếp tốt.
- Tuổi từ 25 - 34.
- Kinh nghiệm trong ngành sale 2 năm.
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
- Chăm chỉ, mạnh dạn, trung thực.
- Là cơ hội việc làm thu nhập cao cho các ứng viên kinh nghiệm, có tinh thần cạnh tranh, đã từng làm sale trong ngành tiêu dùng nhanh hoặc bán hàng qua thầu thợ xây dựng.
- Ưu tiên có bằng lái ô tô B2.

Tại Mái Ngói Hùng Hưng - Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vlxd Hùng Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8 triệu - 10 triệu/tháng
- Thưởng doanh số quý (thông thường từ 15 triệu - 40 triệu trong quý 3 tháng).
- Chế độ BHXH, phép năm, thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả năm...
- Đi thị trường bằng ôtô con của công ty (50%) và xe máy cá nhân (50%).
- Được đào tạo kỹ năng kinh doanh phần khung thép mái nhà biệt thự lợp ngói.
- Ngành hàng đặc thù đang phát triển nhanh, ít cạnh tranh. Công ty là đơn vị đầu tiên phát triển ngành này tại Bình Thuận từ 2012, dẫn đầu về thị phần, có lịch sử, danh tiếng và uy tín nên nếu là Sale giỏi sẽ dễ bán hàng.
- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, thường xuyên tiệc tùng, picnic.
- Du lịch trong và ngoài nước hàng năm tối thiểu 2 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mái Ngói Hùng Hưng - Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vlxd Hùng Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mái Ngói Hùng Hưng - Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vlxd Hùng Hưng

Mái Ngói Hùng Hưng - Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vlxd Hùng Hưng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 229 đường 19/4, Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

